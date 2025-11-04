Mercato : L’OM stoppé, la vérité éclate pour Jonathan David

En grande difficulté à la Juventus, Jonathan David est annoncé avec insistance à l’OM. Mais une information de taille vient de mettre un terme à ces bruits de couloir.

Mercato OM : La Juventus reste inflexible pour Jonathan David

L’avenir de Jonathan David est au cœur de diverses spéculations. La raison ? L’attaquant canadien connait des débuts difficiles à la Juventus. Son bilan comptable sous les couleurs turinoises est clairement frustrant. Il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois en douze apparitions.

Cette disette est assez inhabituelle pour un joueur de son calibre. Cela a rapidement amplifié l’hypothèse d’un départ lors du prochain mercato. Jonathan David serait enclin à quitter la Juve six mois seulement après son arrivée. Ce sentiment serait aussi partagé par sa direction.

Conscients de ses difficultés, les Bianconeri auraient ouverts la porte à son transfert. Ce qui a fait écho du côté de l’OM. Les Phocéens suivent l’ancien Lillois depuis de longue date. Mais ils devront vite referme cette piste offensive. Car, selon les informations recueillies par Fabrizio Romano, l’idée d’une séparation entre Jonathan David et la Juventus est totalement infondée.

Aucun contact établi pour son transfert

Le journaliste italien a clairement démenti cette théorie. Il précise que des sources proches de l’entourage du joueur et du club insistent sur le fait que l’international canadien est entièrement concentré sur sa saison à Turin. Jonathan David ne songerait à aucun moment à quitter la Juventus dès cet hiver.

De plus, aucune discussion n’a été établie avec d’autres équipes en vue d’un transfert en janvier. L’Olympique de Marseille est donc prévenu. Le joueur de 25 ans devrait donc bel et bien rester à la Juventus en seconde partie de saison, excepté un revirement de dernière minute.

