Mercato ASSE : Le chantier prioritaire qui agite les coulisses

Rien ne semble tourner rond dans le Forez. Si l’ASSE continue d’afficher de belles séquences offensives, c’est bien dans l’équilibre collectif que le bât blesse. À l’approche du mercato hivernal, la direction verte s’active déjà sur un dossier brûlant : celui du milieu défensif.

ASSE : Un vide criant au cœur du jeu qui inquiète

Les Verts manquent d’un véritable numéro 6, d’un joueur capable de casser les lignes adverses et d’assurer la couverture de la défense. L’absence prolongée de Luan Gadegbeku, blessé, a déséquilibré tout le dispositif. Quant au dossier Pierre Ekwah, resté sans issue, il a laissé un trou béant dans l’entrejeu. Résultat : Saint-Étienne encaisse trop et peine à contenir les transitions rapides, un comble pour une équipe qui maîtrise pourtant la possession.

Les options actuelles (Jaber, Tardieu ou Moueffek) ont du ballon, certes, mais leur ADN est celui des relanceurs, pas des récupérateurs. Le club paie aujourd’hui ce déséquilibre structurel, incapable de retrouver la solidité qui lui avait permis d’enchaîner les bons résultats en début de saison.

Mercato ASSE : Une priorité affichée pour cet hiver

Le retour annoncé de Gadegbeku pourrait redonner un semblant d’ordre, mais Saint-Etienne ne peut plus se permettre d’attendre. L’urgence d’un renfort au poste de sentinelle fait désormais consensus, du staff aux tribunes. Les dirigeants cherchent un profil physique, capable de lire le jeu et d’imposer une autorité naturelle devant la défense.

Car sans cet ajustement, les ambitions de montée risquent de s’évaporer une fois encore dans les failles d’un milieu trop tendre. Saint-Étienne veut reconstruire un bloc solide, retrouver sa grinta et ses certitudes. Et tout commence par ce chantier prioritaire : recruter enfin un vrai patron pour l’entrejeu.

