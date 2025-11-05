FC Nantes : Coups durs pour Luis Castro !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans certains cadres pour le choc face au Havre AC en Ligue 1.

FC Nantes : Plusieurs forfaits avant le Havre AC

Le FC Nantes attend Le Havre AC ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les Canaris viennent d’enchainer deux revers consécutifs contre l’AS Monaco et contre le FC Metz. Ils veulent rebondir face aux Havrais moins en forme. Le technicien du club, Luis Castro est sous pression à cause des mauvais résultats. Et les nouvelles de l’infirmerie ne sont pas bonnes.

Mayckel Lahdo (épaule) et Hong Hyun-seok (gêne musculaire) sont incertains. Rien ne prouve qu’ils vont faire leur retour ce week-end. Francis Coquelin (cuisse) et Johann Lepenant (péroné) ont repris l’entraînement individuel, mais seront certainement forfaits pour cette affiche contre Le Havre AC.

Luis Castro pourrait aussi se passer du gardien de but titulaire, Anthony Lopes. Le Portugais a contracté une blessure lors de la rencontre contre le FC Metz et a dû céder sa place. Son retour cette semaine est incertain. Le tacticien nantais va toutefois compter sur ses cadres comme Matthis Abline, Mostafa Mohamed, Herba Guirassy. Un nouveau revers pourrait provoquer le départ du coach. Le patron des Jaunes, Waldemar Kita est en colère après le faux pas contre les Grenats.

