OL : Ligue Europa, Abner prêt à faire mal au Betis

Avant le match entre l’OL et le Betis Séville en Ligue Europa, Abner Vinicius, ancien joueur du club espagnol, s’est livré sur ses retrouvailles avec les Beticos.

Betis Séville – OL : Abner promet la victoire contre son ancien club

L’OL est en Espagne pour affronter le Real Betis Séville, jeudi (21h), dans le cadre de la 4e journée de la Ligue Europa. À cette occasion, Abner Vinicius va vivre un moment particulier, car il a porté les couleurs du club sévillan en 2023-2024, avant son transfert à Lyon en juillet 2024. Le défenseur de 25 ans connaît donc bien l’adversaire des Gones, avec qui il avait joué 45 matchs.

Interrogé par Olympique et Lyonnais sur ses retrouvailles avec son ancien club, le Brésilien reconnaît qu’elles seront particulièrement marquées d’émotions. Toutefois, il assure que ses émotions ne prendront pas le dessus sur l’enjeu de la rencontre.

« Bien sûr, il y aura de l’émotion, ça va être un beau match, mais je suis une personne qui arrive à faire la part des choses. […]. Il n’y aura pas plus belle soirée qu’une victoire parce que la Ligue Europa est un objectif », a-t-il confié au média spécialisé. « Je sais que le match va être difficile, mais maintenant, je défends les couleurs de l’OL et j’espère qu’on va gagner là-bas », a insisté Abner.

Le défenseur latéral gauche de Lyon est déjà dans l’adversité. Il avoue qu’il n’a échangé avec aucun joueur du Betis, avant la confrontation. Le numéro 16 des Gones espère être décisif lors de ce match si particulier pour lui. « Je crois que je suis plus prêt. À l’Olympique Lyonnais, j’ai trouvé du professionnalisme, je me suis mis au niveau et j’ai trouvé mon niveau », a-t-il rassuré.

