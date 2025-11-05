FC Nantes : Luis Castro tremble avant le Paris FC !

Afficher l’index Masquer l’index
Ça sent mauvais pour le FC Nantes avant le choc face au Havre AC en Ligue 1. Les Canaris seront privés de certains joueurs tandis que le club normand enregistre de renfort.
FC Nantes : Grosse inquiétude au FCN, le Havre AC obtient de renfort
Le FC Nantes et Le Havre AC se donnent rendez-vous ce samedi au Stade Océane. Ces deux formations traversent des périodes difficiles et se dirigent vers la zone rouge. Elles ont besoin de point pour monter au classement. L’enjeu est donc de taille. Et les nouvelles sont bonnes pour le club normand.
Le tacticien havrais, Didier Digard peut souffler. Son équipe, souvent privée d'une vraie gâchette offensive, devrait enfin retrouver Mbwana Ally Samatta. L'attaquant tanzanien, victime d'une blessure à la cuisse, a repris l'entraînement. Si le dernier test physique se révèle concluant, il pourrait rejouer dès cette 12ᵉ journée. Son retour tombe à pic. Le Havre a besoin d'efficacité devant, et le Stade Océane attend ce frisson offensif depuis plusieurs semaines.
Le FC Nantes, lui, arrive diminué. Francis Coquelin (ischios) et Johann Lepenant (tibia) espèrent être rétablis pour le déplacement. Hong Hyun-seok, lui aussi touché, pourrait réintégrer le groupe. En revanche, Mayckel Lahdo (épaule) est forfait et Anthony Lopes reste incertain, gêné à la hanche depuis le dernier match. Un casse-tête pour Luís Castro, contraint de bricoler pour ce déplacement en Normandie.
