ASSE : Un renfort offensif en approche contre l’ESTAC

L’entraîneur de l’ASSE enregistre le retour d’un joueur offensif à trois jours du match face à l’ES Troyes AC. Il a repris l’entraînement collectif ce mercredi.

L’ASSE a entamé la préparation du match contre l’ES Troyes AC, lors de la 14e journée, mardi. Pendant la séance ouverte au public, Augustine Boakye s’était entraîné individuellement. Ce mercredi, les nouvelles sont bonnes pour les Stéphanois, car leur ailier ghanéen a rejoint l’entraînement collectif. D’après les informations de Peuple-Vert, il a participé à la séance collective, mais pas en intégralité.

Blessé et absent lors de la défaite de l’AS Saint-Etienne contre le Red Star (2-1), le joueur recruté à Wolfsberger AC (en Autriche) postule pour affronter l’ESTAC, le samedi 8 novembre (20h) au stade de l’Aube. S’il est apte, ce serait une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, qui a besoin de ses joueurs décisifs face au leader de la Ligue 2.

Un joueur décisif en renfort contre l’ES Troyes ?

En effet, Augustine Boakye fait partie des joueurs clés de l’équipe de l’ASSE. Il est auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 12 apparitions en Ligue 2 cette saison. En termes de temps de jeu, il est l’un des joueurs les plus utilisés par le technicien norvégien. Il totalise 803 minutes de jeu, pour 11 titularisations.

Le staff médical des Verts va surveiller de près la reprise de l’attaquant de 25 ans, lors des entraînements de jeudi et vendredi, avant de prendre une décision sur sa présence dans le groupe contre les Troyens. Eirik Horneland serait évidemment ravi de compter sur Augustine Boakye pour dynamiser son secteur offensif.

