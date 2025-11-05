Mercato ASSE : Le successeur idéal de de Horneland émerge

Un nom connu à l’ASSE est glissé sur la liste des potentiels successeurs d’Eirik Horneland en cas de limogeage de ce dernier.

Tension à l’ASSE, Eirik Horneland limogé à la mi-saison ?

L’ASSE est au bord d’une crise de résultats, à 4 matchs de la mi-saison. Elle a enregistré 3 défaites lors de ses 4 derniers matchs. Les Verts ne semblent plus en phase avec les méthodes d’Eirik Horneland, à entendre Florian Tardieu, un cadre du vestiaire. « C’est sûr que sur les renversements, vu ce que le coach demande, ça peut être notre faiblesse. […]. Ce sont les consignes, donc on les écoute », a-t-il confié à l’issue du match perdu contre le Red Star (2-1), samedi.

Dans les coulisses de Saint-Etienne, il se murmure que le technicien norvégien est sur la sellette. Il peut être limogé à la mi-saison. Trois éventuels successeurs d’Eirik Horneland ont été révélés mardi. Il s’agit de Will Still, Patrick Vieira et Wilfried Nancy (Columbus Crew). Les deux premiers sont libres de tout engagement depuis leur récent limogeage, respectivement de Wolverhampton et du Genoa.

Mercato ASSE : Montanier coche plusieurs cases pour succéder à Horneland

Ce mercredi, le nom de Philippe Montanier est ajouté à la liste de potentiels remplaçants du coach de l’ASSE, sur les réseaux sociaux. Selon But Football Club, son profil colle bien avec le projet de Kimer Sports Ventures. Au-delà de son profil, le technicien de 61 ans coche plusieurs case pour succéder à Eirik Horneland.

En effet, il avait largement contribué au retour du RC Lens en Ligue 1 en 2019-2020 et avait ensuite réussi l’opération remontée avec Toulouse FC, à l’issue de la saison 2021-2022. Philippe Montanier possède aussi une longue expérience au haut niveau. En France, il a dirigé Valenciennes FC et le Stade Rennais, en plus du RCL et du Téfécé. À l’étranger, il a entraîné la Real Sociedad (Espagne), Nottingham Forest (Angleterre) et le Standard de Liège (Belgique).

Le coach Français a également l’avantage d’avoir joué à l’AS Saint-Etienne (1999-2000) et d’être libre. Et ce n’est pas tout ! C’est aussi un partisan de l’outil data, comme les nouveaux dirigeants stéphanois. « Montanier est ouvert aux nouveautés (il est adepte de la périodisation tactique et de la data) », confirme But.

