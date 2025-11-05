ASSE Mercato : KSV ouvre la porte à un départ en attaque

La Direction de l’ASSE aurait changé d’avis concernant l’avenir de Djylian N’Guessan au club. Elle serait encline à ouvrir la porte à son départ de Saint-Etienne.

Mercato : L’ASSE tente de prolonger Djylian N’Guessan, les négociations coincent

L’entraîneur de l’ASSE a annoncé le retour de Djylian N’Guessan pour bientôt. Blessé pendant la préparation estivale, il n’a toujours pas joué avec les Verts en Ligue 2 cette saison. Néanmoins, le jeune attaquant a pris part à la Coupe du monde U20 en octobre dernier au Chili. Rentré du Mondial, il prépare son retour dans le groupe stéphanois depuis deux semaines, comme l’avait indiqué Eirik Horneland.

Entretemps, l’avenir du joueur de 17 ans se joue dans les coulisses. L’AS Saint-Etienne tente de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2027. Par cette décision, Kilmer Sports Ventures (KSV) démontre ainsi que Djylian N’Guessan est inscrit au cœur de son projet.

KSV ouvert au transfert du jeune attaquant cet hiver ?

Mais les négociations entre les responsables du groupe canadien et le clan de la pépite de Verts coincent. Les positions des parties sont encore loin de se rejoindre et des prétendants sont à l’affût pour en profiter.

À voir

INFO PSG : Un premier verdict tombe pour Achraf Hakimi !

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le chantier prioritaire qui agite les coulisses

Selon Laurent Hess de But Football Club, les dirigeants de l’ASSE seraient agacés par les exigences des représentants de Djylian N’Guessan, au point de songer à son transfert du club. Ils seraient désormais disposés à écouter les propositions pour l’international Français dès le mercato d’hiver, à en croire les informations du journaliste.

Pour rappel, le président Ivan Gazidis avait repoussé une offre estimée à 7,5 millions d’euros l’été dernier. Cependant, plusieurs clubs, notamment en Bundesliga, sont toujours intéressés par le profil de l’avant-centre formé à l’AS Saint-Etienne.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : C’est officiel ! Une grosse sanction tombe à Saint-Étienne

À voir

FC Nantes : Coups durs pour Luis Castro !

Mercato ASSE : Saint-Étienne tient ses deux premières cibles pour janvier

PSG Mercato : Campos tente une incroyable signature à l’ASSE