ASSE : KSV reçoit une idée géniale d’une légende du club

Alors que l’ASSE se prépare pour la célébration du cinquantième anniversaire de l’épopée glorieuse de 1976, Pierre Repellini a soumis une idée géniale à Kilmer Sports Ventures (KSV).

ASSE : Des sièges aux noms d’anciennes gloires, la proposition de Repellini à KSV

Les anciennes gloires et les supporters de l’ASSE s’activent pour la célébration des cinquante ans de l’épopée glorieuse qui avait conduit les Verts en finale de la coupe d’Europe en 1976. En prélude à cet événement historique pour le club, Pierre Repellini (75 ans) a remis au goût du jour un projet qui lui tient à cœur, que Roland Romeyer avait balayé du revers de la main selon lui.

Dans le livre « Verts 76, les joueurs racontent leur légende », il a transmis indirectement une proposition au responsable de Kilmer Sports Ventures. L’idée de l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne est de rendre hommage à des joueurs de l’épopée glorieuse du club ligérien, en personnalisant des sièges à leurs noms au stade Geoffroy-Guichard.

« Un jour, j’avais proposé au président Roland Romeyer d’installer dans la tribune présidentielle des sièges au nom d’une vingtaine de légendes, comme Rachid Mekhloufi, Salif Keita, Aimé Jacquet, Ivan Curkovic, Dominique Rocheteau, etc.. », a-t-il indiqué.

« S’ils n’étaient pas eux-mêmes présents, l’ASSE pouvait les louer à un prix majoré à des spectateurs qui auraient été fiers et heureux de suivre le match à la place de ces anciens », propose la légende des Verts.

Le gros regret de la légende de Saint-Etienne !

Pierre Repellini regrette que son projet n’avait pas été validée par les anciens dirigeants de Saint-Etienne, notamment Roland Romeyer. « Ce qu’il reste de notre aventure ? Un regret : que le club n’ait pas cherché à surfer sur la vague, comme on dit, à cause d’une direction qui n’avait rien compris ».

Désormais, l’ex-arrière latéral espère trouver une oreille attentive auprès du président Ivan Gazidis et le groupe canadien, pour la mise en œuvre de son idée en or. Pour rappel, Pierre Repellini a défendu les couleurs de l’ASSE entre 1970 et 1980. Il était donc de l’aventure européenne de 1976.

