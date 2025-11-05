Ligue Europa : L’OL sans son capitaine face au Betis Séville

L’OL a décidé de es passer de son capitaine, Corentin Tolisso, en Ligue Europa, face au Betis Séville. Il est absent du groupe convoqué par Paulo Fonseca.

Real Betis – OL : Corentin Tolisso préservé

L’OL joue sa qualification pour le tour suivant en Ligue Europa, ce jeudi (21h), contre le Betis Séville. Avec déjà trois victoires, l’équipe de Lyon peut se qualifier rapidement pour les 16es de finale (barrages), à mi-parcours de la phase de qualification. Paulo Fonseca a de ce fait battu le rappel de sa troupe, avec un groupe de 20 joueurs.

Toutefois, Corentin Tolisso ne figure pas sur la liste. Touché à la jambe lors du dernier match contre le Stade Brestois, il est ménagé pour le match contre le Betis. Le milieu de terrain de 31 ans est remplacé par le jeune Tiago Gonçalves (18 ans) dans le groupe lyonnais.

Après avoir enchaîne 11 matchs en Ligue 1 et disputé 2 matchs consécutifs en C3, « Corentin Tolisso est mis au repos par le staff de l’OL », selon Olympique-et-Lyonnais. Rachid Ghezzal et Hans Hateboer, eux, ne sont pas qualifiés pour la coupe d’Europe.

En revanche, l’OL peut compter sur le retour d’Abner Vinicius (arrière gauche) et de Téo Barisic (arrière droit) pour défier les Beticos. Pour rappel, Lyon affrontera le PSG, dimanche soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, après Séville.

Le groupe de l’OL contre le Betis Séville :

Gardiens de but : R. Descamps, D. Greif, Y. Konan

Défenseurs : N. Tagliafico, V. Abner, M. Niakhaté, R. Kluivert, C. Mata, T. Barisic, Maitland-Niles

Milieux de terrain : T. Tessmann, T. Goncalves, P. Sulc, T. Morton, De Carvalho, K. Merah

Attaquants : A. Karabec, A. Moreira, M. Satriano, E. Molebeaussi sur l’OL :

