ASSE Mercato : Horneland joue sa survie face à l’ES Troyes ?

Eirik Horneland est menacé de limogeage à l’ASSE, à 4 journées de la mi-saison. Le match contre l’ESTAC, samedi (20h), pourrait sceller son sort.

L’ASSE chute et se fait doubler par le Red Star

N’ayant pas réussi à assurer le maintien de l’ASSE en Ligue 1 en fin de saison dernière, Eirik Horneland joue son avenir sur le banc de touche des Verts en cette fin d’année. Son équipe est sur une série négative de trois défaites lors des 4 derniers matchs de Ligue 2, alors que l’objectif du club est de remonter en Ligue 1.

Après 13 journées de championnat, l’AS Saint-Etienne est 3e et compte 5 points de retard sur le leader, l’ES Troyes. Elle est devancée à la 2e place par le Red Star, avec 3 points de plus. En effet, les Stéphanois se sont fait doubler au classement par les Audonien, à la suite de leur défaite (2-1) lors de la confrontation directe de samedi dernier.

Saint-Etienne : Une défaite à Troyes peut précipiter le départ de Horneland

L’ASSE dispute une autre confrontation directe à l’extérieur, cette fois contre le leader, samedi prochain. Cette rencontre s’annonce comme un match couperet pour Eirik Horneland. En cas de défaites à Troyes, il est fort probable qu’il ne voit pas 2026 sur le banc de touche des Verts.

Kilmer Sports Ventures pourrait décider de son sort à l’issue de la première moitié de la saison, précisément le 15 décembre 2025. Plus concrètement, si l’AS Saint-Etienne ne finit pas sur le podium au terme de la 17e journée, le technicien norvégien pourrait être démis de ses fonctions.

Il faut indiquer que les Stéphanois affronteront l’AS Nancy, l’US Dunkerque et le SC Bastia, après l’ESTAC, pour boucler la phase aller de la Ligue 2. Quatre matchs cruciaux pour Eirik Horneland !

