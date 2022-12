Equipe de France : Résumé de la conférence de presse d'Upamecano

Publié par Thomas le 08 décembre 2022 à 17:46

En conférence de presse ce jeudi, le défenseur de l' Equipe de France, Dayot Upamecano s'est exprimé face aux journalistes. Le Bavarois a été interrogé sur différents sujets liés à l’actualité des Bleus dont la rencontre face à l'Angleterre, samedi, en quarts de final du Mondial.

-Avez vous préparé un plan contre Kane, Foden ou encore Bellingham ?

On va surtout préparer un plan contre l’Angleterre. On n’a pas encore fait de vidéo, on les connaît à peu près tous. Ce sont des joueurs de classe mondiale, qui savent jouer au foot donc il faut bien se préparer pour bien aborder le match.

-Sur les comparaisons faites avec Marcel Desailly

J’ai beaucoup de respect pour Marcel Desailly, on a pu parler ensemble avant les matches, il m’a donné des conseils. Il m’a dit de continuer comme ça, venant de lui ça fait forcément plaisir.

-Sur le travail des coups de pied arrêtés

On en a beaucoup parlé, on a travaillé aux entraînements. C’est important de bien défendre sur les coups de pied arrêtés, ne pas être à l’arrêt, je pense qu’on en parlera demain ou aujourd’hui.

-Comment te vois tu sur le terrain, aimes-tu te projeter vers l’avant ?

J’essaye déjà de bien défendre avant d’attaquer. Mon poste ce n’est pas milieu mais défenseur. Quand l’adversaire laisse des espaces j’avance mais le plus important pour moi c’est de ne pas prendre de but et bien défendre.

-Est-ce que vous avez trouvé le temps un peu long depuis le match contre la Pologne ?

On a eu assez de temps pour bien se reposer et bien préparer ce match. On a profité de notre famille, ça nous a fait du bien. On va se concentrer sur l’Angleterre maintenant. On va faire de la vidéo aujourd’hui je pense.

-Quel regard portes-tu sur ce quart de finale face à un rival historique de l’ Equipe de France ?

Je pense que tous les joueurs ont envie de jouer un quart de finale de Coupe du Monde, ce n’est pas donné à tout le monde. Je suis fier mais ce n’est pas fini il faut se donner sur le terrain pour gagner ma place en Equipe de France jouer. J’espère que samedi je vais faire un bon match et aider mon équipe au maximum.

-Tu côtoies Kylian Mbappé et tu as évolué contre Erling Haaland, vois-tu une différence entre les deux ?

Ce sont deux attaquants différents. Kylian est plus dans la percussion et Haaland est davantage dans la surface de réparation, il attend la passe de De Bruyne et va être là au bon moment. Je n’aime pas comparer les profils mais aujourd’hui ce sont deux joueurs de classe mondiale et en tant que défenseur c’est difficile de défendre sur eux, il faut dormir tôt (rire).

-Sur l’accueil reservé par le Qatar

Ils nous ont très bien accueilli, c’est ma première Coupe du Monde, j’essaye de profiter au maximum avec l' Equipe de France. On est dans de très bonnes conditions, l’hôtel, le terrain. Voir comment nous accueillent les travailleurs de l’hôtel ça nous donne envie de gagner les matches.

-Après des débuts délicats en Bleus tu reviens au meilleur de ta forme comment l’expliques-tu ?

J’ai eu des passes difficiles avec l’ Equipe de France mais je ne retiens pas que les mauvais moments. Je n’ai jamais dit que c’était fini, je n’ai jamais abandonné et j’ai continué à travailler. J’ai toujours dit que j’allai revenir dans cette équipe avec de l’envie.

-Lloris vous a-t-il donné des conseils pour contrer Harry Kane ?

Non pas encore mais on va en parler c’est sûr, ce sont des coéquipiers à Tottenham. On va faire de la vidéo on va parler de ça à table. Kane je connais, c’est un attaquant qui aime toucher les ballons et courir dans la surface, il faudra être attentif.

-Sur le coup de gueule de Raphaël Varane à la mi-temps de France-Pologne

Il nous a plutôt motivé parce qu’on a eu un coup de mou en première mi-temps, ça fait longtemps qu’il est là, on a une équipe jeune et on a besoin de leaders dans l’équipe.

-Qu’est ce qui n’allait pas durant la première partie de ce match ?

On a perdu beaucoup de duels et de passes, il fallait qu’on se remotive et qu’on change de visage en deuxième période, ce qu’on a fait.

-Dans cette équipe d’Angleterre, on parle moins de Jude Bellingham, le vois-tu comme une menace ?

Une menace, non, je dirais qu’ils ont une équipe très très forte. Bellingham je le connais. Bayern-Dortmund c’est la guerre. C’est un talent, il commence à prendre beaucoup d’expériences, ça va être un bon combat au milieu mais on a des joueurs expérimentés comme Adri, Grizou. Ça va être un gros match samedi.

-Sur le supposé recadrage de K. Mbappé et son rôle en Equipe de France

Il (Deschamps) m’a dit que j’ai un rôle dans cette équipe et que je devais mettre de la voix sur le terrain. Après je n’ai pas remis en place Kylian, je lui ai dit de refermer dans l’axe pour bloquer les espaces. Je vois le terrain, je suis défenseur, donc si un joueur est au mauvais endroit c’est mon rôle de lui dire. Je fais ça au Bayern pourquoi pas ici ?

-Comment défendre contre des ailiers explosifs

Bukayo Saka il aime rentrer à l’intérieur, il va falloir être soudé et bien se parler. Ces matche se jouent sur les détails. Il faudra faire le moins d’erreurs possibles. Celui qui fera le moins d’erreurs gagnera. J’espère qu’on sera prêt.

-Dès que vous pressez haut vous récupérez beaucoup de ballons mais vous ne le faites pas tout le temps.

L’adversaire dans un match change de tactique, c’est pour ça que la mi-temps est importante. Le coach nous parle. C’est ce qu’on a fait contre la Pologne. Le plus important c’est la fin, on a gagné maintenant on se concentre sur l’Angleterre.

-Qu’est-ce que tu retiens du match contre la Tunisie (défaite 1-0)

C’est sûr qu’on a parlé du match. Tout n’a pas bien fonctionné contre la Tunisie mais ça arrive de perdre des matches. La Tunisie a bien joué, il nous manquait cette petite chose mais nous ne l’avons pas eu. Le match est passé, on va essayer de se concentrer sur ce qui nous attend.

-Vous avez joué contrez United (5-0), Rashford avait marqué 3 buts, que pensez-vous de lui ?

C'était il y a très très longtemps, en quelques années tout peut se passer. Rashford c’est un très bon joueur, rapide qui a une bonne frappe de balle. L'Angleterre ils ont des très bons joueurs avec un banc, beaucoup de joueurs qui savent faire la différence. Il faudra être attentif et concerné.

-Sur son association avec Varane en défense

On va essayer de ne pas leur dire nos points forts, je suis content de jouer avec Rapha (Varane), Ibo (Konaté) ou Benji (Pavard). Rapha me parle beaucoup sur et en dehors du terrain, Ibo ça fait longtemps qu’on se connaît, on a joué 4 ans ensemble à Leipzig. Je m’entends bien avec tout le monde.