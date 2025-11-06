Mercato FC Nantes : le SRFC traque un super crack du FCN !

Le jeune crack du FC Nantes, Louis Leroux croule sous les offres à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal. Le Stade Rennais et deux autres clubs de Ligue 1 lui font des yeux doux.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux sur le départ cet hiver ?

Louis Leroux attire les convoitises. Le jeune milieu du FC Nantes, 19 ans, brille à nouveau cette saison. Révélation du dernier exercice, il confirme tout son potentiel et suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Le LOSC et le Stade Rennais sont sur le coup. Les deux formations aimeraient s’attacher les services du Tricolore. L’AS Monaco, également séduite par son profil, flaire le coup.

Sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2028, Leroux est devenu un titulaire indiscutable sous la direction de Luis Castro. À cause des nombreux enregistrés en ce début de saison, il est même repositionné en défense pour dépanner. Le jeune crack montre encore de belles qualités à ce poste.

À voir

Mercato : Duel entre LOSC – SRFC pour un crack du FC Nantes

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un géant de Liga vise un super crack du FCN

L’été dernier, le club avait réussi à repousser les approches venues d’ailleurs. Mais des offres vont certainement arriver lors du prochain mercato hivernal. En onze matchs de Ligue 1, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive. Selon Transfertmarkt, la valeur marchande du natif du Longeron est estimée à 9 millions d’euros.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Luis Castro tremble avant le Paris FC !

FC Nantes : Coups durs pour Luis Castro !

À voir

Mercato PSG : Safonov s’en va, un autre génie russe arrive !

Mercato : l’OM vise un buteur du FC Nantes