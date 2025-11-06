FLASH Mercato: Le Brésil confirme l’arrivée d’Endrick à l’OL

En manque de temps de jeu avec Xabi Alonso, Endrick s’apprête à quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. L’attaquant brésilien devrait rejoindre les rangs de l’OL. Explications.

Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants par Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia au Real Madrid, Endrick souhaite rejoindre les rangs de l’Olympique Lyonnais en prêt lors du prochain mercato hivernal. Malgré un contrat courant jusqu’en 2030, l’attaquant de 19 ans aurait fait le choix du club français, où le poste d’avant-centre titulaire est totalement disponible.

À Lyon, Endrick va avoir du temps de jeu dans la seconde partie de saison et obtiendrait ainsi l’exposition nécessaire pour retrouver sa place en sélection avant la Coupe du Monde 2026, sous les ordres d’un entraîneur lusophone qui souhaite ardemment l’avoir sous ses ordres. D’ailleurs, selon les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, le numéro 9 madrilène se serait d’ores et déjà entretenu avec Paulo Fonseca, le coach des Gones.

Une discussion positive puisqu’elle aurait encore plus conforté le joueur dans son choix. Depuis lors, l’attaquant a commencé à travailler en parallèle pour s’adapter à son futur club. Au-delà des aspects tactiques, Endick aurait également reçu une « garantie » qu’il sera important et obtiendra du temps de jeu à l’approche de la liste de Carlo Ancelotti pour le Mondial.

Le natif de Taguatinga aurait beaucoup apprécié tout ce qu’il a entendu et aurait donc donné son feu vert pour que les négociations avancent entre les deux clubs. À partir de là, l’ancien prodige de Palmeiras s’est mis à suivre les matchs de sa (très probable) future équipe pour mieux comprendre les dynamiques du jeu collectif du club français. Si bien que dans son pays, les rumeurs le considèrent déjà comme un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Endrick attendu à Lyon cet hiver

Journaliste pour le média Trivela, Eduardo Deconto confirme qu’Endrick est déjà entièrement focalisé sur l’Olympique Lyonnais et que plus rien ne le fera changer d’avis. Le joueur ayant eu toutes les garanties qu’il souhaitait avant de quitter le Real Madrid.

D’autre part, la source brésilienne confirme que l’OL avait un avantage énorme par rapport à ses concurrents européens, en raison de son excellente réputation au Brésil. Les joueurs brésiliens passés par l’OL ont tous brillé et se sont facilement adaptés.

« Les liens étroits qu’entretient Lyon avec les joueurs brésiliens ont également pesé dans la décision d’Endrick. Outre Juninho Pernambucano, sans doute la plus grande idole du club, Lyon a récemment compté dans ses rangs des joueurs de renom tels que Lucas Perri, Tetê, Lucas Paquetá et Bruno Guimarães », rappelle le journaliste de Trivela, pour qui tout est désormais bouclé pour l’arrivée d’Endrick à Lyon.

