Mercato PSG : Luis Campos déniche un roc en Espagne

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos négocie le transfert d’un défenseur en Espagne. Les discussions avancent.

Mercato PSG : Luis Campos vise un défenseur du Barça

Le PSG doit se renforcer lors du prochain mercato estival. Après une saison intense et fructueuse, les hommes de Luis Enrique ressentent la fatigue. Certains cadres font face à des pépins physiques. Le technicien parisien ne retrouve plus tous ses combattants. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, l’ogre parisien montre des failles et lâche des points.

Marquinhos, capitaine exemplaire mais usé, pourrait d’ailleurs s’en aller en fin de saison. Pour pallier ce départ, Paris regarde du côté de la Liga. Un nom circule dans les bureaux du Camp des Loges : Eric Garcia. Le défenseur du FC Barcelone, 24 ans, séduit la direction parisienne. D’après L’Équipe, son profil coche toutes les cases. Des premiers échanges auraient même eu lieu.

Arrivé au Barça en 2021 après un passage à Manchester City, Garcia arrive au bout de son contrat en juin prochain. Aucune prolongation n’est prévue. Tout laisse penser qu’il partira libre. Le PSG veut sauter sur l’occasion. En Liga, il compte déjà 11 matchs et 1 but cette saison, plus 4 apparitions en Ligue des Champions.

