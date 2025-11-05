Mercato: Rodrygo quitte le Real, signature expresse au PSG ?

Bien décidé à quitter les rangs du Real Madrid, Rodrygo devrait enflammer le prochain mercato hivernal. Une aubaine pour le PSG, qui commence à voir son infirmerie se remplir au fil des semaines.

Mercato PSG : Rodrygo veut quitter le Real Madrid

L’avenir de Rodrygo au Real Madrid semble désormais s’écrire en pointillés. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc, l’international brésilien a perdu sa place dans le onze de départ, relégué derrière Arda Güler et Franco Mastantuono dans la hiérarchie des attaquants. Malgré ses près de 300 matchs sous la tunique blanche, l’attaquant de 24 ans vit une saison frustrante, avec seulement trois titularisations et aucun but inscrit en quinze rencontres toutes compétitions confondues.

À moins d’un an du coup d’envoi de la prochaine Coupe du Monde 2026, Rodrygo ne cache plus son envie de retrouver du temps de jeu et envisagerait sérieusement un départ durant l’hiver pour retrouver un nouveau vestiaire et la confiance d’un nouvel entraîneur. En effet, selon les informations de TBR Football, le joueur a déjà signifié sa décision à ses agents et souhaiterait étudier des pistes concrètes pour un transfert rapide dès l’ouverture du mercato de janvier 2026.

Avec la blessure de Désiré Doué et la rechute d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain se prépare à investir le marché des transferts pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique. Rodrygo, qui fait partie des coups de coeur de l’entraîneur parisien en Espagne, pourrait être une opportunité pour Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG devra toutefois se montrer très convaincant.

Rodrygo vers la Premier League ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo pourrait être en train de passer ses dernières semaines au Real Madrid. Ne supportant plus sa situation depuis le début de la saison, l’ancien prodige de Santos prépare son départ pour cet hiver. Mais contrairement à Endrick, qui se rapproche de l’Olympique Lyonnais, Rodrygo semble se diriger vers la Premier League.

En effet, alors que le PSG pourrait bien montrer son nez dans ce dossier, le compatriote de Vinicius Jr semble accorder sa priorité à un transfert en Angleterre, selon le journaliste Graeme Bailey, qui explique que le Brésilien étudierait avec le plus grand sérieux l’intérêt que lui portent Arsenal, Tottenham, Liverpool et d’autres cadors de Premier League. De son côté, le Real Madrid attendrait au moins 80 millions d’euros dans cette affaire. Reste à voir si le Paris SG laissera passer cette opportunité offensive.

