Mercato ASSE : Horneland répond à la rumeur sur son avenir!

Avant le match de l’ASSE à Troyes au stade de l’Aube, Eirik Horneland a répondu à la rumeur sur son éventuel limogeage avant la mi-saison.

ASSE : Eirik Horneland vers la porte de sortie !

L’ASSE n’a pris que 3 points sur 12 possible lors des 4 dernières journées de Ligue 2. Concrètement, l’équipe d’Eirik Horneland a perdu trois matchs sur les quatre derniers disputés en championnat. À quatre journées de la mi-saison, l’entraîneur des Verts se rapproche d’un licenciement.

Plusieurs sources annoncent son probable limogeage si son équipe ne prend pas le maximum de points face au leader, l’ESTAC, mais aussi contre l’AS Nancy, l’US Dunkerque et le SC Bastia, avant la trêve hivernale.

Horneland : « Parler avec les dirigeants n’est pas mon sujet du moment »

Sur son avenir à Saint-Etienne, le technicien norvégien a laissé entendre qu’il n’a pas évoqué la question avec les dirigeants du club ligérien. « Parler avec les dirigeants, ce n’est pas mon sujet du moment », a-t-il répondu en conférence de presse, dans des propos rapportés par Evect.

À voir

Deschamps lance un message au PSG pour Ousmane Dembélé

Eirik Horneland se dit plutôt préoccupé par les solutions qu’il doit trouver pour sortir son équipe de la spirale négative, plutôt que de sa situation personnelle. « Ma responsabilité est de tirer le meilleur de cette équipe. Je suis concentré sur cette tâche. C’est ce que je fais chaque jour depuis mon arrivée, du matin jusqu’au soir », a-t-il indiqué ensuite.

Le coach de Saint-Etienne assume ses responsabilités

Le coach de l’ASSE reconnaît par ailleurs sa part de responsabilité pour les mauvais résultats. Et il l’assume pleinement : « Face à cette situation, il ne faut pas fuir ses responsabilités : je suis responsable. […]. On ne doit pas se cacher, ça vaut pour tout le monde, moi, le staff, les joueurs. On doit assumer cette mauvaise passe en matière de résultats, mais aussi de prestations ».

Lisez aussi : ASSE : Proche du limogeage, Horneland fait une annonce forte

Pour retrouver la confiance et inverser la tendance actuelle, Eirik Horneland et son équipe doivent absolument gagner le match contre le leader, lors de la 14e journée de Ligue 2. « Nous avons conscience de notre situation, on mesure la tâche qui nous attend », a-t-il assuré.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La recrue Duffus implore la patience des supporters

À voir

OM : Après Atalanta, une accusation vise les supporters !

ASSE : Des absents, un retour et un incertain contre Troyes

ASSE : Montée directe en Ligue 1, ça se corse pour les Verts