ASSE : Montée directe en Ligue 1, ça se corse pour les Verts

L’ASSE est en course pour la montée en Ligue 1, mais il y aurait déjà une place directement qualificative en moins, selon des statistiques de la Ligue 2.

Ligue 2 : L’ASSE sur le podium, l’ES Troyes leader

L’ASSE est 3e au classement de la Ligue 2 avec 23 points avant la 14e journée et une confrontation directe avec le leader. Elle est devancée sur le podium par le Red Star (2e avec 26 points) et l’ES Troyes AC (1er avec 28 points). Pau FC (22 points), le Montpellier HSC (21 points) et le Mans FC (20 points) sont aussi engagés dans la course vers la Ligue 1.

À l’issue de la saison 2025-2026, les deux premiers de la Ligue 2 seront qualifiés directement pour la Ligue 1, tandis que le troisième, le quatrième et le cinquième joueront d’abord les play-offs. Le vainqueur affrontera ensuite le 16e de la Ligue 1, en aller et retour, lors du barrage. Après 13 journées disputées sur 34, la Ligue 2 est donc encore loin d’avoir rendu son verdict.

L’ESTAC assuré de finir 1er ? Une place en moins pour la montée directe en L1

Cependant, il est fort probable que l’ESTAC décroche directement sa place pour la Ligue 1, selon une étude du site internet officiel de la Ligue 2. Sur la base du rythme des équipes en tête de la Ligue 2 après 13 journées, cette étude assure que l’équipe qui compte au moins 28 points accède systématiquement à l’échelon supérieur, généralement en terminant Champion de la division. Mais à une exception près.

À voir

Mercato PSG : Un renfort XXL déjà bouclé pour 2026

Lisez aussi : ASSE : Annoncé sur le départ, Stassin brise le silence

Au 21e siècle, plusieurs clubs, dont le FC Nantes, le RC Lens, le FC Metz, le Havre AC, Toulouse FC ou encore le SM Caen, l’ont réussi. Sauf le Stade Lavallois, lors de la saison 2023-2024. En d’autres termes, Troyes serait assuré de finir en tête de la Ligue 2 cette saison, ce qui laisse seulement la deuxième place en jeu.

L’ASSE et ses concurrents batailleront donc pour une seule place qualificative directement pour l’élite. Évidemment, la lutte pour la montée en Ligue 1 s’annonce plus serrée, en tenant compte de la probabilité de la source. Néanmoins, le passage par les play-off puis les barrages restent également une opportunité pour rejoindre l’élite, même si elle est plus longue et indécise.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Malaise total, le vestiaire au bord de la rupture

À voir

OM-Atalanta : Voici la raison derrière la main non sifflée !

ASSE : Encore un nouveau coup dur pour Saint-Etienne !

ASSE Mercato : Horneland joue sa survie face à l’ES Troyes ?