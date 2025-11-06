OM-Brest : Une sanction de la LFP tombe, le Vélodrome jubile

La Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict ! Le match OM-Brest se déroulera sans les supporters brestois.

OM : Les supporters brestois interdits de se rendre au Vélodrome

L’Olympique de Marseille ne devra pas se louper ! La rencontre de ce samedi face au Stade Brestois est l’occasion idéale de vite se relancer. Les hommes de Roberto De Zerbi sorte d’une défaite controversée face à l’Atalanta (1-0). Ils chercheront à tout prix à « effacer cette fin de match rocambolesque ».

C’est le discours qu’a tenu Éric Roy devant la presse. L’entraîneur finistérien va à une soirée compliquée au Vélodrome. Sachant que son équipe sera privée du soutien de ses supporters. La Commission de discipline de la LFP a en effet tranché.

À voir

Mercato ASSE : Horneland répond à la rumeur sur son avenir

Lire aussi : OM : Après Atalanta, une accusation vise les supporters !

Les inconditionnels des Ti-Zefs sont sanctionnés pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales » lors du derby à Lorient (3-3). Ils écopent de la « fermeture pour un match ferme de l’espace visiteur » lors de leur prochain déplacement, qui sera ce samedi à Marseille.

De nouveaux billets mis en vente

La Provence indique la direction de l’OM a rapidement mis de nouveaux billets en vente pour combler l’espace libéré. Le stade Vélodrome sera donc à l’unisson derrière son équipe. En cas de succès face au SB29, l’OM prendrait provisoirement la tête du Championnat de France. Ce qui serait un excellent résultat juste avant la trêve internationale.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Catastrophe à l’OM : Une absence tourne au désastre !

Tension OM : Rulli met le feu, la guerre est déclarée !

À voir

Mercato PSG : Coup de froid pour un crack français !

Mercato OM : Robinio Vaz discute avec une nouvelle équipe