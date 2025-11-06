Tension OM : Rulli met le feu, la guerre est déclarée !

La défaite face à l’Atalanta (1-0) a ravivé les tensions à l’OM. Mais le gardien Geronimo Rulli transforme la colère et les plaintes en source de motivation.

OM-Atalanta : La défaite de trop, Geronimo Rulli sonne la charge

Terrible coup dur pour l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Les Olympiens ont été battus ce mercredi par l’Atalanta Bergame (1-0) à domicile. Ce match est marqué par une vive controverse. La main évidente d’Ederson n’a pas sifflée, et les Bergamasques ont en profité pour inscrire le but de la victoire dans la foulée.

Ce but a même été validé par l’arbitre M. José Maria Sanchez Martinez sans consulter la VAR. Cela a provoqué la colère de Roberto De Zerbi et ses joueurs. Ceux-ci se sentent lésés par ces décisions arbitrales, estimant que ces choix leur ont couté les trois points. Mais force est de constater que les Olympiens ont livré une piètre prestation dans l’ensemble.

Avec trois points seulement en quatre journées de LDC, l’OM pointe désormais à la 25e place du classement général. La qualification pour le prochain tour est sérieusement compromise. C’est dans ce contexte que Geronimo Rulli a publié un message d’unité et de détermination. Il annonce l’entrée en guerre de son équipe pour la suite de la compétition.

L’Olympique Marseille en mode guerre, c’est lancé !

Même si De Zerbi a dénoncé un traitement inéquitable à l’encontre de son équipe dans cette compétition, le gardien de but argentin reste confiance. « Avec ces gens et cette équipe, en guerre contre tout le monde », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Rulli sur Instagram :



"Avec ces gens et cette équipe, en guerre contre tout le monde." pic.twitter.com/tu5yRGR81z — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 6, 2025

La défaite contre l’Atalanta a certes compliqué la donne. Mais Geronimo Rulli et ses coéquipiers sont prêts à sortir les griffes et de tout donner pour accéder au prochain tour. Ils devront pour cela battre des adversaires redoutables tels que Liverpool et Newcastle. La guerre est lancée pour l’OM.

