ESTAC : L’ASSE peut-elle profiter de l’absence de Bentayeb ?

En déplacement à Troyes, l’ASSE peut-elle profiter de l’absence du buteur Tawfik Bentayeb pour s’imposer face au leader de la Ligue 2 ?

L’ASSE fragile face à l’ESTAC invincible à domicile

L’ASSE affrontera l’ES Troyes AC, samedi (20h), au stade de l’Aube, en clôture de la 14e journée de Ligue 2. Les Stéphanois peuvent réduire l’écart avec les Troyens, en cas de victoire. Cinq pour séparent les Verts du leader avant leur confrontation.

Ayant perdu trois de leurs quatre deniers matchs, Eirik Horneland et son équipe ont à cœur de prendre trois points à Troyes. « Dans ce genre de moments, il faut faire preuve de responsabilité et se montrer à la hauteur des défis qui sont les nôtres », a indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

En face, l’ESTAC est dans une dynamique positive. Elle n’a perdu qu’un seul match cette saison en Ligue 2, lors de la 4e journée. Depuis la défaite à Dunkerque fin août 2025, l’équipe de Stéphane Dumont a enregistré 6 victoires et 3 nuls. Elle reste donc invaincue à domicile lors des 7 matchs disputés au stade de l’Aube.

L’absence de Bentayeb peut « changer le rapport de force »

Mais face aux Verts, le leader du championnat sera privé de son buteur Tawfik Bentayeb. Il est suspendu pour son carton rouge contre Pau FC, lundi dernier. Auteur de 8 buts, dont 3 doublés, et d’une passe décisive en 9 matchs disputés, l’attaquant de Troyes AC est le meilleur buteur de la Ligue 2 après 13 journées.

Son absence contre l’ASSE est donc un terrible coup pour le club aubois. D’après les confidences d’Alan Mangin à Peuple-Vert, l’ESTAC « sans Tawfik Bentayeb, c’est une autre histoire ». En d’autres termes, l’absence du buteur des « Bleu et Blanc » peut-être un avantage non négligeable pour les Stéphanois, selon le journaliste de L‘Est Éclair. « C’est une grosse perte ! Eh oui, ça peut vraiment changer le rapport de force », a-t-il confié au média spécialisé.

