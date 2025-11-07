OM : Robinio Vaz, l’incroyable annonce sur son avenir !

À seulement 18 ans, Robinio Vaz affole déjà l’OM au point de voir son avenir international déjà au cœur des discussions. Entre l’équipe de France et le Sénégal, le jeune prodige marseillais voit sa carrière internationale devenir un enjeu sportif et diplomatique.

Quatre buts, dont un doublé face à Angers, une entrée remarquée dans la cour des grands et un vélodrome qui murmure déjà son nom : Robinio Vaz vit un début de saison digne d’un scénario hollywoodien. À tout juste 18 ans, le jeune attaquant de l’OM est devenu l’une des révélations les plus enthousiasmantes de Ligue 1. Mais si son avenir en club semble tracé, son destin international, lui, reste une page encore blanche.

La France le surveille, mais le Sénégal a dégainé le premier. C’est Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, qui a confirmé l’existence d’un plan d’approche pour attirer le jeune Marseillais sous les couleurs sénégalaises. « Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent. On verra plus tard », a-t-il expliqué face à la presse.

Le Sénégal accélère, Thiaw sort l’argument familial

Le sélectionneur sénégalais ne s’en cache pas : il mène une opération séduction parfaitement calculée pour attirer Robinio Vaz. Pour lui, l’aspect affectif compte davantage que les arguments sportifs. « J’ai réussi à convaincre sa famille. Au Sénégal, pour nos valeurs, c’est important les parents, donc il fallait les rencontrer. On a rencontré aussi le joueur pour lui présenter le projet », affirme-t-il.

Dans cette démarche, le Sénégal joue la carte du cœur et se sert d’un exemple récent : celui d’Ibrahim Mbaye, jeune attaquant du PSG, déjà acquis à la cause des Lions. « Quand c’est le choix du cœur, c’est plus facile de convaincre un joueur. Ibrahim a voulu jouer pour le Sénégal. Quand je suis allé le voir, il m’a montré qu’il voulait être là. On sait ce qu’il peut nous apporter », insiste Thiaw.

