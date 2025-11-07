ASSE en crise : Horneland désigne le vrai responsable

Eirik Horneland l’admet sans détour. La mauvaise passe de l’ASSE porte un nom, et il ne s’en exonère pas. Face à la crise de résultats, le coach norvégien assume et demande à tout le club de se regarder dans le miroir.

ASSE : Horneland sonne la révolte à Saint-Etienne

Après un début de saison convaincant, l’ASSE retombe dans ses vieux travers. Troisième de Ligue 2 avec 23 points (7 victoires, 2 nuls, 4 défaites), les Verts ne brillent plus. Pire, ils inquiètent. Sur les six dernières journées, Saint-Étienne a chuté à quatre reprises. Un coup d’arrêt brutal, qui renvoie le club à ses fragilités mentales, celles qu’on pensait enterrées. En conférence de presse, Eirik Horneland n’a ni tourné autour du pot ni cherché de coupable ailleurs.

« Dans ce genre de moments, il faut faire preuve de responsabilité et se montrer à la hauteur des challenges qui sont les nôtres. Ni moi, ni mon staff, ni mes joueurs ne devons nous cacher. Perdre quatre de nos six derniers matches est inacceptable. On doit assumer cette mauvaise passe », a-t-il martelé avec une franchise rare dans ce milieu. Et le Norvégien interroge même publiquement la métamorphose de son équipe : « On doit surtout trouver comment et pourquoi on est capables de gagner 6-0 face à Pau, puis de fournir cette prestation face au Red Star quelques jours plus tard ».

La tactique ? Faux problème. La régularité ? Le vrai sujet.

Contrairement aux rumeurs insistantes, Horneland ne pense pas que son système soit la cause du naufrage. Oui, le plan de jeu est lisible, mais le mal est ailleurs : dans la régularité. Selon lui, l’équipe manque de rigueur et d’implication collective. « La régularité, c’est ce qu’on recherche depuis plusieurs mois. Le nombre de buts marqués montre un potentiel, mais on en concède beaucoup trop. Cette semaine, on a cherché collectivement la réponse pour résoudre ce problème. C’est en équipe qu’on peut régler ça », insiste-t-il.

Puis il lâche ce qui ressemble à un aveu et à un électrochoc : « Tous les projets de jeu ont des avantages et des inconvénients. Mais collectivement, surtout, nous devons prendre nos responsabilités. » À Saint-Étienne, les crises ne durent jamais sans conséquence. Horneland en est conscient : le club joue sa montée. Le coach a montré qu’il n’avait pas peur de regarder la vérité en face. À ses joueurs, maintenant, de répondre sur le terrain. Les supporters attendent un sursaut. Et vite.

