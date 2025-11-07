OM en crise : l’erreur de casting qui fait polémique

En Ligue des champions, l’OM est en train de se brûler les ailes. Entre résultats décevants et mercato contesté, la colère gronde autour d’un recrutement jugé inadapté aux exigences européennes.

OM : Un retour qui tourne au fiasco en Ligue des champions

L’Olympique de Marseille rêvait d’un come-back européen flamboyant. Pour l’instant, c’est un crash. Après quatre journées de Ligue des champions, le bilan est impitoyable : trois défaites, un seul succès (le 4-0 face à l’Ajax Amsterdam) et seulement 3 points au compteur. Face au Real Madrid (1-2), au Sporting Lisbonne (1-2) puis à l’Atalanta mercredi au Vélodrome (0-1), les Marseillais ont montré des limites criantes.

Roberto De Zerbi semble pour l’instant démuni. Le pressing manque de mordant, la créativité est intermittente, et la fébrilité défensive coûte très cher. Les supporters, déjà frustrés, assistent impuissants à un constat simple : l’Olympique de Marseille n’a pas le niveau de la plus grande scène européenne.

Mercato, « une erreur de casting » ?

La défaite contre l’Atalanta a déclenché un coup de tonnerre médiatique. Sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots. L’ancien international français pointe directement du doigt les choix réalisés cet été. « Entre l’engagement et la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des champions. Il y a eu erreur de casting. Qui a recruté et fait cette équipe ? », s’est-il interrogé.

Le message est violent, mais il traduit une impression partagée : l’OM a fait un mercato brouillon. Rothen insiste sur le décalage entre les moyens investis et le résultat offert sur le terrain : « Quand tu vois les moyens de l’OM, qui ne sont pas les moyens de l’Atalanta, et que tu vois une telle différence dans les performances… »

Des joueurs déjà décriés

Le consultant a poursuivi avec une critique cinglante concernant les recrues. « Sur le match d’hier, à part Greenwood (…) et Rulli, le reste est à jeter », balance Rothen, qui n’épargne personne, pas même les cadres annoncés. Et sa phrase sur Pierre-Emile Højbjerg risque de rester : « On met en avant que c’est un joueur d’expérience, mais c’est un joueur moyen ! Tu regardes ses grands matchs en Ligue des champions et tu verras que c’est le néant. » L’OM est désormais face à un défi immense : redresser la barre… ou assumer l’échec.

