Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour ce super crack !

Un jeune crack du Stade Rennais est sur la short-list du PSG. Le coup se prépare pour le mercato estival de 2026.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne la pépite rennaise Kader Meïté

Kader Meïté montre tout son potentiel au Stade Rennais et attise les convoitises des cadors européens. Le club breton risque de vite perdre son jeune crack. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos lui fait des yeux doux pour l’amener à Paris en 2026.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Rennes, Meïté attire déjà de grands clubs européens. Le Milan AC et la Juventus suivent son évolution. Sa valeur, estimée à près de 40 millions d’euros, montre que le joueur a la force dans les jambes. Autant dire que le club ne compte pas le céder cet hiver.

À voir

Crise à l’OM : Une stat honteuse choque les supporters

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul sur le départ ?

Le PSG, lui, se positionne pour l’accueillir et renforcer l’équipe de Luis Enrique à cause des blessures. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent le convaincre pour un transfert à la fin de la saison. Paris n’est pas trop pressé. Le joueur est devenu très indispensable à Habib Beye et devra terminer la saison à Rennes. Il va donc accumuler du temps de jeu et de l’expérience. Des premiers échanges pourraient bientôt s’ouvrir entre la direction parisienne et l’entourage du joueur.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un joli coup au PSG

À voir

Mercato ASSE : Horneland menacé ? La réponse de KSV

Mercato Stade Rennais : Deux renforts arrivent !