Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un top joueur à 7M€ arrive !

Rebondissement pour l’avenir de Louis Munteanu. Le prolifique attaquant roumain est encore sur la short-list de la direction du FC Nantes pour ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita vise un buteur à 7 M€

Le mercato des Canaris pourrait encore réserver une surprise de taille. Après Rémy Cabella et Deiver Machado, le FC Nantes étudie un autre dossier de poids. Longtemps présenté comme tout proche du Celtic Glasgow, Louis Munteanu ne devrait finalement pas prendre la direction de l’Écosse.

Le directeur sportif du CFR Cluj a lui-même démenti tout contact avec le club écossais, précisant que plusieurs discussions étaient néanmoins en cours pour l’attaquant ou ailier international roumain de 23 ans. Selon Caught Offside, le FC Nantes figure toujours parmi les clubs intéressés par le profil de Munteanu. Une piste dont se serait en revanche retiré l’Olympique Lyonnais, lorsqu’il a bouclé le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Cluj valoriserait son joueur à hauteur de 7 millions d’euros.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif arrive !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita négocie un deal incroyable !

Le patron des Canaris, Waldemar Kita va certainement passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Louis Munteanu a la ganque. La saison dernière, il avait claqué 23 buts. À Nantes, le dossier est bien vivant. Et pourrait rapidement s’accélérer.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Issa Diop ?

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée d’un buteur français !

À voir

Coup de folie à l’ASSE : Un international français approche

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Abakar Sylla