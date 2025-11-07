Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre le Paris FC, la compo !

Durée de lecture : 2 minutes
Stade Rennais - Habib Beye contraint de réintégrer Blas et Seko Fofana.jpg
© Copyright : Habib Beye - Foot-Sur7
Afficher l’index Masquer l’index

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye vient de dévoiler son groupe qui va affronter le Paris FC. Le coach rennais pourra compter sur tous ses combattants.

Stade Rennais : Habib Beye veut frapper fort face au Paris FC

Le Stade Rennais prépare un sale tour au Paris FC ce vendredi soir à Jean-Bouin. Portés par une attaque en feu, les Bretons veulent confirmer leur renouveau. Grâce à la recrue estivale Estéban Lepaul, l’équipe retrouve confiance. Le duo Lepaul–Meïté, redoutable d’efficacité, devrait de nouveau être aligné.

Longtemps en difficulté, Rennes a frôlé la crise. Le tacticien du club, Habib Beye était proche d’un départ pour insuffisance de résultats. Mais la large victoire contre Strasbourg (4-1) a tout changé. Lepaul, auteur d’un triplé, a sonné la révolte. Le club a grimpé à la dixième place et respire mieux.

À voirMercato PSG : Luis Campos prépare du très lourd en défense !

Lire aussi : Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le Paris FC !

Ce déplacement à Paris s’annonce aussi intense et crucial. Beye veut enchaîner, imposer son jeu et poursuivre la remontée. Son groupe reste solide malgré quelques absences : Aït Boudlal est suspendu, Mukiele blessé. Les autres cadres, eux, répondent présents.

La composition probable du Paris FC

Nkambadio – Chergui, Mbow, Otavio, De Smet – Camara, Lees-Melou, M. Lopez – Kebbal, Krasso, Simon.

La composition probable du Stade Rennais

Samba – Rouault, Jacquet, Brassier – Blas, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Meïté, Lepaul.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Nouvelle officielle pour Beye et le SRFC

Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un joli coup au PSG

À voirOM-Brest : Eric Roy mijote un sale coup, Marseille tremble

Mercato Stade Rennais : Deux renforts arrivent !

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News