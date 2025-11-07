Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre le Paris FC, la compo !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye vient de dévoiler son groupe qui va affronter le Paris FC. Le coach rennais pourra compter sur tous ses combattants.

Stade Rennais : Habib Beye veut frapper fort face au Paris FC

Le Stade Rennais prépare un sale tour au Paris FC ce vendredi soir à Jean-Bouin. Portés par une attaque en feu, les Bretons veulent confirmer leur renouveau. Grâce à la recrue estivale Estéban Lepaul, l’équipe retrouve confiance. Le duo Lepaul–Meïté, redoutable d’efficacité, devrait de nouveau être aligné.

Longtemps en difficulté, Rennes a frôlé la crise. Le tacticien du club, Habib Beye était proche d’un départ pour insuffisance de résultats. Mais la large victoire contre Strasbourg (4-1) a tout changé. Lepaul, auteur d’un triplé, a sonné la révolte. Le club a grimpé à la dixième place et respire mieux.

Ce déplacement à Paris s’annonce aussi intense et crucial. Beye veut enchaîner, imposer son jeu et poursuivre la remontée. Son groupe reste solide malgré quelques absences : Aït Boudlal est suspendu, Mukiele blessé. Les autres cadres, eux, répondent présents.

Le groupe Rouge et Noir pour défier le @ParisFC ce soir 📋#PFCSRFC pic.twitter.com/DK5u4s6I6y — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 7, 2025

La composition probable du Paris FC

Nkambadio – Chergui, Mbow, Otavio, De Smet – Camara, Lees-Melou, M. Lopez – Kebbal, Krasso, Simon.

La composition probable du Stade Rennais

Samba – Rouault, Jacquet, Brassier – Blas, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Meïté, Lepaul.

