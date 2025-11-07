Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre le Paris FC, la compo !

Afficher l’index Masquer l’index
Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye vient de dévoiler son groupe qui va affronter le Paris FC. Le coach rennais pourra compter sur tous ses combattants.
Stade Rennais : Habib Beye veut frapper fort face au Paris FC
Le Stade Rennais prépare un sale tour au Paris FC ce vendredi soir à Jean-Bouin. Portés par une attaque en feu, les Bretons veulent confirmer leur renouveau. Grâce à la recrue estivale Estéban Lepaul, l’équipe retrouve confiance. Le duo Lepaul–Meïté, redoutable d’efficacité, devrait de nouveau être aligné.
Longtemps en difficulté, Rennes a frôlé la crise. Le tacticien du club, Habib Beye était proche d’un départ pour insuffisance de résultats. Mais la large victoire contre Strasbourg (4-1) a tout changé. Lepaul, auteur d’un triplé, a sonné la révolte. Le club a grimpé à la dixième place et respire mieux.À voirMercato PSG : Luis Campos prépare du très lourd en défense !
Lire aussi : Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le Paris FC !
Ce déplacement à Paris s’annonce aussi intense et crucial. Beye veut enchaîner, imposer son jeu et poursuivre la remontée. Son groupe reste solide malgré quelques absences : Aït Boudlal est suspendu, Mukiele blessé. Les autres cadres, eux, répondent présents.
La composition probable du Paris FC
Nkambadio – Chergui, Mbow, Otavio, De Smet – Camara, Lees-Melou, M. Lopez – Kebbal, Krasso, Simon.
La composition probable du Stade Rennais
Samba – Rouault, Jacquet, Brassier – Blas, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Meïté, Lepaul.
Lire la suite sur le Stade Rennais
Stade Rennais : Nouvelle officielle pour Beye et le SRFC
Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un joli coup au PSGÀ voirOM-Brest : Eric Roy mijote un sale coup, Marseille tremble