OM-Brest : De Zerbi peut souffler, 4 renforts arrivent !

Avant son choc contre le Stade Brestois, l’OM se renforce. Roberto De Zerbi a confirmé le retour imminent de plusieurs joueurs, dont Facunda Medina.

OM : L’infirmerie se vide, De Zerbi annonce des renforts imminents

L’Olympique de Marseille est encore sonné par sa défaite contre l’Atalanta Bergame (1-0). Mais les Olympiens n’ont pas le temps de s’apitoyer sur leur sort. Ils doivent se concentrer sur le Championnat. Le match contre Stade Bretois ce samedi est l’occasion de vite se ressaisir.

L’OM a à cœur de renouer avec le succès devant le public du Vélodrome. Et à la veille de ce choc, Roberto De Zerbi a annoncé de bonnes nouvelles. Son infirmerie commence à vider progressivement. L’entraineur italien assure en effet que son équipe enregistrera de précieux retours dès la semaine prochaine.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre le Paris FC, la compo !

Lire aussi :

Trois noms ont été cités. Il est question de Leonardo Balerdi, Facundo Medina, et Geoffrey Kondogbia. Le dernier joueur mentionné « pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit », indique l’entraîneur de l’OM. Ces trois renforts seront importants pour une défense en difficulté.

Neal Maupay va réintégrer le groupe, c’est décidé

Ce n’est pas terminé. Un autre joueur va lui-aussi réintégrer le groupe de l’OM. Il s’agit de Neal Maupay, que l’on pensait écarté. Face aux multiples absences, De Zerbi va lui accorder une nouvelle chance. « Maupay sera peut-être sur le banc (…) Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l’entraînement. »

Malgré l’incertitude entourant encore son onze de départ, le patron du banc de l’OM récupère progressivement des solutions de rechange. Cela sera important pour la suite de la saison. Surtout que l’OM a montré des signes de fébrilités ces dernières semaines.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM : Adrien Rabiot, c’est déjà l’heure des grands regrets

À voir

Mercato : Le PSG défie le Real et City pour un crack mondial

OM : Grosse inquiétude à Marseille après Atalanta !

Crise à l’OM : Une stat honteuse choque les supporters