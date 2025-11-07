OM-Brest : Eric Roy mijote un sale coup, Marseille tremble

Fragilisé par sa défaite contre Atalanta, l’OM va vivre un match difficile face au Stade Bretois. Eric Roy et ses hommes comptent profiter de cette mauvaise passe de l’Olympique de Marseille.

OM-Brest : Eric Roy déterminé à enfoncer un peu plus Marseille

L’Olympique de Marseille connait une semaine particulièrement éprouvante. Les hommes de Roberto De Zerbi voulaient briller ce mercredi face à l’Atalanta Bergame. Hélas, ils se sont inclinés en toute fin de partie (1-0). Les Olympiens restent sur trois défaites en cinq matchs. Ces échecs donnent des idées au futur adversaire de l’OM.

Le Stade Brestois ira samedi au Vélodrome avec un objectif clair. Eric Roy ne le cache pas. Il compte infliger un nouveau revers à l’OM lors de cette 12e journée de Ligue 1. « Ce déplacement à Marseille est une belle occasion de ramener des points ». Tels sont ses propos tenus devant la presse.

Aucune crainte pour Brest de marquer des buts

L’entraîneur finistérien n’a aucun doute. Son équipe « a les moyens d’obtenir un résultat » à Marseille. Eric Roy refuse néanmoins de comparer son équipe au bourreau de l’OM. Car le SB29 « est loin de son plein potentiel ». Cela ne l’empêche pas d’être très confiant pour ce déplacement.

Il est convaincu que ses hommes parviendront à déstabiliser à un OM encore sonné par son revers en Ligue des champions. « On ne va pas se comparer à l’Atalanta (…) Mais je n’ai aucune inquiétude sur notre capacité à marquer des buts », a-t-il prévenu.

