ASSE : Horneland séduit par les qualités du leader Troyes

Avant le match ESTAC – ASSE, Eirik Horneland n’a pas caché son admiration pour l’équipe de Stéphane Dumont, leader de la Ligue 2.

ASSE : L’ESTAC intraitable au stade de l’Aube

En l’absence de Chico Lamba, Maxime Bernauer et Joao Ferreira, l’entraîneur de l’ASSE est contraint de remanier sa défense, déjà fragile, face au leader de la Ligue 2, l’ES Troyes AC.

Il va probablement lancer le jeune Kevin Pedro (18 ans) pour sa première avec l’équipe professionnelle en championnat.

Présent dans le groupe stéphanois contre le Red Star, samedi dernier, le jeune défenseur central devait être aligné avec Mickaël Nadé dans l’axe. Cette charnière inédite de Saint-Etienne pourrait voler en éclats face à une équipe troyenne, intraitable au stade de l’Aube et deuxième meilleure attaque du championnat.

Eirik Horneland encense l’équipe de l’ES Troyes

Justement, Eirik Horneland n’est pas surpris par la première place occupée par l’ESTAC au classement. « Troyes est une équipe solide, avec un bel état d’esprit, en témoigne le nul arraché à Pau à 10 contre 11. […]. Elle est à sa place en haut du championnat », a-t-il souligné en conférence de presse d’avant-match.

L’entraîneur de l’ASSE est évidemment sous le charme de l’équipe troyenne. « Ils ont de grosses individualités et de vrais automatismes sur le terrain. C’est une équipe patiente, qui propose de la variété, et qu’on sait de qualité, depuis le match de pré-saison disputé contre eux cet été », a-t-il laissé entendre, ensuite.

Pour rappel, le bilan de l’ES Troyes AC est de 8 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 24 buts marqués et 11 concédés, soit 28 points glanés. Quant à l’AS Saint-Etienne, 3e au classement avec 23 points, elle a enregistré 7 victoires, 2 nuls et 4 défaites, dont 3 lors des 4 derniers matchs de Ligue 2.

