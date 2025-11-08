ASSE : Déjà un absent en coupe de France contre Quetigny

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’ASSE affrontera l’AS Quetigny, dans une semaine. Un attaquant stéphanois est déjà absent pour ce match.

ASSE : Davitashvili sera avec sa sélection lors de la coupe de France

L’ASSE sera face à l’AS Quetigny, une équipe de la division ‘’Régional 2’’, lors du 7e tour de la coupe de France. La rencontre est prévue le samedi 15 novembre (20h30) au stade Gaston-Gérard de Dijon. Ce sera dans une semaine, après donc le match de Ligue 1 à Troyes, mais également pendant la trêve internationale.

Du coup, Zuriko Davitashvili sera absent à cette date. Convoqué par Willy Sagnol, il sera à la disposition de l’équipe nationale de la Géorgie. L’ailier de l’AS Saint-Etienne et ses compatriotes disputent les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ils affronteront l’Espagne, leader invaincu du groupe E, en Géorgie, le samedi 15 novembre, pendant que les Verts en découdront avec Quetigny. L’équipe de Sagnol jouera la Bulgarie ensuite, précisément le mardi 18 novembre.

Pour rappel, Zuriko Davitashvili est international A depuis septembre 2019. Il compte 50 sélections pour 7 buts inscrits.

