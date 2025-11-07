PSG : Le Maroc fait une annonce inouïe pour Achraf Hakimi !

Blessé à la cheville contre le Bayern Munich, mardi soir, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition. Pourtant, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, assure qu’il compte bien sur la star du PSG pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver.

PSG : Achraf Hakimi indisponible pour huit semaines

Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère. Le latéral droit du PSG a été touché à la cheville gauche après un tacle assassin de Luis Diaz lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions entre les hommes de Luis Enrique et le Bayern Munich (1-2), mardi soir, au Parc des Princes. D’après le communiqué médical du club de la capitale, la blessure du défenseur de 26 ans entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines.

Sorti en pleurs sur un tacle non maîtrisé du Colombien Luis Diaz, « Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », indique ce mercredi le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Le quotidien L’Équipe table sur une absence d’au moins six semaines alors que la CAN débute dans moins de sept semaines. Mais l’optimisme demeure le maître mot du côté des Lions de l’Atlas.

Regragui « Bien sûr qu’il sera présent »

Comme le PSG, le Maroc retient son souffle pour Achraf Hakimi. Victime d’une blessure sérieuse à la cheville gauche après un tacle dangereux de Luis Diaz, le latéral parisien a vécu un moment de grande inquiétude. En larmes sur la pelouse, il redoutait une opération synonyme de forfait pour la prochaine CAN. Mais les examens passés mercredi se sont voulus plus rassurants : aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire pour le moment.

En revanche, Hakimi sera écarté des terrains pour une période estimée entre six et huit semaines. Preuve de l’importance de son cas, le médecin de la sélection marocaine, Christophe Baudot, s’est déplacé ces dernières heures au Campus PSG afin d’échanger avec Lluis Til Perez, le responsable médical du club parisien. Objectif : définir le protocole idéal pour permettre à Hakimi de retrouver la compétition à temps pour le premier match du Maroc à la CAN, prévu le 21 décembre face aux Comores.

Une collaboration qui s’annonce fluide, puisque Christophe Baudot connaît parfaitement la maison parisienne, lui qui a longtemps été responsable médical du PSG avant de rejoindre la sélection marocaine. De son côté, le sélectionneur marocain est rassuré que le natif de Madrid sera prêt pour la compétition continentale.

De passage en conférence de presse, Walid Regragui a été très clair : « je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face au Comores. Et même s’il ne peut pas il sera là. Bien sûr qu’il sera présent, c’est notre meilleur joueur et le leader. S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100 %. »

