OM : C’est officiel, un attaquant annonce son retour !

L’OM tentera de battre le Stade Brestois ce samedi avec un renfort de poids. Timothy Weah a lui-même officialisé son retour de blessure.

OM : Timothy Weah fait son retour avant Brest

L’Olympique de Marseille doit vite rebondir ! Il faudra vaincre le Stade Brestois samedi au Vélodrome en vue effacer le revers subi face à l’Atalanta. Cela permettrait surtout à l’OM de boucler sa semaine sur une note positive avant la trêve internationale.

Et si l’infirmerie est restée un sujet d’inquiétude à Marseille, un attaquant s’apprête à faire son retour. Timothy Weah a manqué plusieurs semaines de compétition en raison d’une blessure à la cuisse gauche. L’ailier américain était absent lors du dernier choc européen. Mais sa période d’indisponibilité semble désormais achevée.

Timothy Weah a lui-même rassuré sur son état de santé en conférence de presse. Le joueur polyvalent est remis de sa blessure. Il sera certainement dans le groupe contre Brest. « Ça fait du bien de revenir avec le groupe, de refaire un premier entraînement ». Tels sont ses propos.

En confiance pour la course au titre

Notons que l’Olympique de Marseille traverse une mauvaise période avec trois défaites en cinq matchs. Les multiples blessures en son sein n’ont pas amélioré la situation. Malgré tout cela, Timothy Weah reste tout de même optimiste pour le titre.

« On est à deux points de Paris, il faut se remettre en question, prendre nos responsabilités ». Un succès face au SB29 permettrait à l’OM de revenir provisoirement en tête du Championnat. En attendant l’issue du match entre Lyon et Paris.

