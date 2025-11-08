Mercato OM : Accord conclu pour Ismail ?

L’OM négocie le transfert du milieu turc Ismail Yüksek pour le prochain mercato hivernal. Mais Fenerbahçe pose son veto pour le départ de sa pépite.

Mercato OM : Fenerbahçe déchire l’offre de Marseille

L’OM chancelle ces dernières semaines et devra se renforcer pour ne pas sombrer. Les dirigeants du club préparent certains coups pour le prochain mercato hivernal. Un jeune crack turc attise les convoitises du club phocéen. Il s’agit d’Ismail Yüksek. Le milieu turc, international, évolue à Fenerbahçe. Il plaît beaucoup à Marseille.

Le tacticien de l’OM, Roberto De Zerbi doit gérer une vague de blessés. L’entraîneur italien s’inquiète. Il espère renforcer son équipe dès l’hiver. Un nouveau milieu de terrain pourrait soulager son effectif. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia met le paquet pour s’offrir Yüksek. Mais Fenerbahçe refuse de le laisser partir cet hiver.

Selon Fotomac, la direction turque ne veut pas vendre Yüksek. Elle veut le garder jusqu’à la fin de la saison. Le joueur pourrait plier ses bagages lors du prochain mercato estival. Pour réussir ce coup, l’Olympique de Marseille va débourser au moins 11 millions d’euros. Marseille devra donc chercher d’autres cracks cet hiver. Medhi Benatia et son futur adjoint, Federico Balzaretti, travaillent déjà sur d’autres options.

