Mercato: Julian Alvarez confirme des discussions avec le PSG

Soucieux d’attirer un grand attaquant au poste de numéro 9, le PSG a tenté de recruter Julian Alvarez l’été passé. L’attaquant de l’Atlético Madrid a confirmé l’approche de Luis Campos.

Julian Alvarez : « Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent »

Profitant d’une interview accordée à France Football, Julian Alvarez, est revenu sur les rumeurs de transfert le liant notamment au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone. Barré par Erling Haaland à Manchester City, l’attaquant argentin n’a pas caché son mal-être jusqu’à obtenir son transfert à l’Atlético Madrid à l’été 2024 contre un chèque de 75 millions d’euros. Mais le buteur de 25 ans avoue aujourd’hui qu’il aurait pu s’engager avec le Paris SG, qui a eu des discussions avec son agent pour un transfert.

« En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait », a déclaré Julian Alvarez, qui n’exclut pas pour autant un futur ailleurs.

Julian Alvarez donne rendez-vous au PSG l’été prochain

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Julian Alvarez ne se voit pas faire de vieux os à l’Atlético Madrid. Alors que son nom est constamment associé au FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski, ainsi qu’au PSG, qui cherche à mettre la main sur un avant-centre de classe mondiale, le protégé de Diego Simeone assure qu’il fera le point à l’issue de la saison.

« Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison », a lancé Alvarez, qui pourrait donc être l’un des gros tubes du mercato estival de 2026. Selon la presse espagnole, l’ancien joueur de Pep Guardiola veut rejoindre un top club européen pour gagner des titres majeurs. Il serait donc ouvert à un départ de Madrid à l’issue de sa deuxième saison chez les Colchoneros.

