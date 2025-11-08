Transfert-choc : Rodrygo au PSG pour 50M€ ? Le Real dit oui

Alors que le PSG serait prêt à frapper un gros coup en attaque lors du prochain mercato hivernal, le Real Madrid envisagerait un transfert de Rodrygo contre un prix raisonnablement abordable. Explications.

Mercato PSG : Le Real prêt à brader Rodrygo

La presse espagnole vient de lâcher une bombe sur le marché des transferts ce samedi : le Real Madrid serait prêt à vendre son attaquant Rodrygo contre un montant clairement dérisoire. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le site Fichajes, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes auraient considérablement revu leurs exigences à la baisse pour l’international brésilien de 24 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 et évalué à 80 millions d’euros sur Transfermarkt, l’ancien prodige de Santos n’est plus si cher. Il y a un an encore, la direction madrilène fermait la porte à moins de 90 millions d’euros, mais la star brésilienne est devenue soudainement « accessible. » Le Brésilien n’a pas prolongé, la confiance du club vacille, et Madrid craint de le voir perdre encore en valeur s’il continue sa saison en dents de scie.

Courtisan de longue date du natif d’Osasco, le Paris SG pourrait revenir à la charge cet hiver, surtout que la Casa Blanca demanderait « seulement » 50 à 55 millions d’euros pour laisser partir Rodrygo. À ce prix là, difficile d’imaginer que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne réfléchissent pas à cette opportunité du marché. Surtout avec une attaque décimée et un Luis Enrique en quête d’un ailier polyvalent supplémentaire. Mais la concurrence sera rude sur ce dossier.

