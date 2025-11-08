Mercato : Départ acté pour Stassin, l’ASSE fixe son tarif !

À la recherche d’un attaquant de pointe, le Paris FC n’a pas oublié Lucas Stassin. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’ASSE semble désormais ouvert au départ de son crack belge.

Mercato ASSE : Lucas Stassin poussé vers la sortie

Très courtisé lors du dernier mercato estival, Lucas Stassin avait finalement été retenu par la direction de l’AS Saint-Étienne. Depuis le buteur de 20 ans a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en douze apparitions de championnat de Ligue 2. Alors que le mercato hivernal approche, le numéro 9 des Verts pourrait de nouveau faire parler de lui.

Mais le jeune international belge vit une séquence compliquée. En effet, Lucas Stassin n’a plus démarré un match depuis deux journées, doublé dans la hiérarchie par Joshua Duffus, la recrue anglo-jamaïcaine. Pourtant, à quelques semaines du mercato hivernal, deux clubs se tiennent prêts à dégainer : le Paris FC et West Ham United. Le Paris FC n’a visiblement pas digéré son échec du dernier été.

Lisez aussi : Bonne nouvelle à l’ASSE : Lucas Stassin récompensé !

À voir

OM – Stade Brestois : Découvrez les compos officielles !

En août, le club de la capitale avait mis 26 millions d’euros sur la table, plus 3 millions de bonus. L’ASSE avait alors refusé sans hésiter, en fixant la barre à 42 millions. Trop haut, surtout pour un joueur qui, à ce moment-là, cumulait 3 buts en 6 journées de championnat. Cependant, le vent semble avoir tourné depuis.

En effet, selon les informations de Média Foot, les dirigeants stéphanois se montreraient désormais plus souples et seraient prêts à délivrer un bon de sortie à Lucas Stassin en cas d’offre de 30 millions d’euros cet hiver.

« Lucas garde beaucoup de qualités, ce n’est pas une question d’envie. C’est juste une période difficile », explique notamment un membre du staff stéphanois. Après avoir tout rejeté l’été passé, Kilmer Sports Ventures serait à présent ouvert à un départ du natif de Braine-le-Comte . L’AS Saint-Étienne ne veut pas brader son attaquant. Mais le club ligérien pourrait ne pas le retenir en cas d’offre cohérente. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Lucas Stassin :

Bonne nouvelle à l’ASSE : Lucas Stassin récompensé !

À voir

Mercato PSG : Enrique annonce le remplaçant d’Achraf Hakimi

Alerte à l’ASSE : Le prix de Lucas Stassin baisse, voici la raison !

Coup de théâtre: Lucas Stassin veut quitter l’ASSE cet hiver