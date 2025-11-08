ASSE : Horneland reçoit des conseils pour relancer les Verts

Damien Perquis, un ancien joueur de l’ASSE, indique à Eirik Horneland le changement à opérer pour espérer remonter en Ligue 1.

ASSE : Horneland « doit adapter ses principes à la réalité de son vestiaire »

Avant la confrontation directe entre l’ASSE et l’ES Troyes, Damien Perquis a livré son analyse du jeu de l’équipe stéphanoise, pour la LFP. Il estime qu’Eirik Horneland doit revoir sa copie, afin de permettre à ses joueurs d’être plus performants sans être extrêmement fatigué ou épuisé par les efforts intenses.

Pour ce faire, le technicien norvégien “doit adapter ses principes à la réalité de son vestiaire” selon l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne (2005-2007).

“Faire un pressing constant, en un contre un, c’est énergivore. Les joueurs finissent rincés. Il faut parfois descendre le bloc, accepter d’attendre un peu plus bas. Eirik Horneland a une vraie identité, et humainement, il semble irréprochable, mais il doit trouver l’équilibre”, a-t-il indiqué, ensuite.

Ligeu 2 : L’AS Saint-Etienne est favorite, mais…

Comme Laurent Batlles, Damien Perquis pense que l’ASSE est favorite dans la course pour les places qualificatives pour la montée en Ligue 1. Toutefois, elle doit « justifier son statut ».

Au sujet du statut collé aux Verts, le Franco-Polonais a déclaré : « On les a tellement encensés qu’ils sont devenus le grand favori. Mais remonter en Ligue 1, ça ne se fait pas en claquant des doigts. La Ligue 2 est très exigeante. L’effectif est là, les moyens sont là, maintenant il faut gommer les imperfections et éviter de prendre trois buts par match ».

Il faut noter que l’équipe d’Eirik Horneland a concédé 19 buts en 13 matchs et possède l’une des mauvaises défenses du championnat.

