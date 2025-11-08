Montée en Ligue 1 : L’ASSE mieux armée que l’ESTAC ?

Ancien entraîneur de l’ASSE et de l’ESTAC, Laurent Batlles a livré son pronostic sur les deux clubs engagés dans la course pour la montée en Ligue 1.

Batlles désigne l’ASSE comme favori pour la montée

L’ASSE et l’ES Troyes AC s’affrontent ce samedi (20h), au stade de l’Aube, en clôture de la 14e journée de Ligue 2. Avant cette confrontation, les Stéphanois sont 4es au classement avec 23 points, tandis que les Troyens sont leaders avec 28 points. Les deux clubs opposés sont évidemment à la lutte pour une place qualificative directement en Ligue 1.

En marge de la rencontre, Laurent Batlles a été interrogé sur son favori, entre les Verts et les Bleu et Blanc, pour la montée en Ligue 1. Et son pronostic est favorable aux Stéphanois. « Objectivement, l’AS Saint-Étienne me semble plus armée que l’ESTAC », a-t-il répondu dans L’Est L’Eclair.

La profondeur du banc de Saint-Etienne, un atout

Avec son regard de technicien chevronné, l’ancien coach des deux clubs estime que l’équipe des Verts est mieux étoffée. Un atout qui les place dans la position de favori. « L’ASSE dispose d’une profondeur de banc plus importante et de moyens supérieurs […]. Saint-Étienne, aujourd’hui, a davantage de marge. Les dirigeants ont affiché leurs ambitions et mis les moyens », a-t-il argumenté.

Selon Laurent Batlles, « Troyes a un bel effectif et un bon coach », mais il s’interroge : « Que se passe-t-il si Bentayeb ou Monfray se blessent ? ». En d’autres termes, l’équipe de Stéphane Dumont « est solide, mais un peu moins fournie » d’après lui.

L’ASSE peut-elle assumer le statut de favori ?

Le technicien français de 50 ans voit certes l’AS Saint-Etienne comme favori, mais il prévient : « Quand on est favori, il faut assumer ce statut. Et ce n’est jamais simple ». Pour rappel, Laurent Batlles a entraîné l’équipe de l’ASSE en Ligue 2, lors de la saison 2022-2023, après l’ESTAC entre 2019 et 2021.

