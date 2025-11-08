Mercato PSG : C’est bouclé pour le remplaçant de Hakimi !

Achraf Hakimi s’est blessé mardi soir face au Bayern Munich, et le PSG doit déjà lui trouver un remplaçant pour affronter l’OL dimanche et la suite de la saison. Luis Enrique semble avoir déjà arrêté son choix : un joueur inattendu pourrait occuper le couloir droit.

Mercato PSG : Achraf Hakimi, une blessure qui change tout

Le PSG enchaîne les mauvaises nouvelles et Achraf Hakimi vient rallonger la liste des blessés. Le Marocain, touché contre le Bayern Munich, sera indisponible plusieurs semaines. Pour Luis Enrique, le timing est terrible : en plein sprint avant la trêve et à la veille d’un choc contre l’Olympique Lyonnais, le couloir droit se retrouve orphelin de son titulaire indiscutable.

La situation est d’autant plus préoccupante que Achraf Hakimi pourrait manquer la CAN, qui débute le 21 décembre. À Paris, on espère un retour rapide du latéral, mais rien n’est garanti. Entre les soins intensifs et un calendrier démentiel, le Marocain doit désormais courir contre la montre. Et tandis que l’infirmerie se remplit (Nuno Mendes et Ousmane Dembélé ont également rejoint Hakimi), Luis Enrique est forcé d’innover.

Une solution… venue de nulle part

Alors, qui pour lui succéder ? D’après Le Parisien, le choix est fait : Senny Mayulu. Oui, vous avez bien lu. Le jeune milieu offensif de 19 ans, utilisé récemment en faux numéro neuf, serait le favori pour occuper le rôle de latéral droit. Une décision audacieuse, presque iconoclaste, mais qui reflète bien la philosophie de Luis Enrique : casser les codes, surprendre, réinventer le jeu. Mayulu a le profil technique, la vivacité et la personnalité pour relever ce défi.

Le coach espagnol a néanmoins d’autres options sur la table : Warren Zaïre-Emery, Marquinhos ou encore Illia Zabarnyi. Mais l’idée d’installer Mayulu dans ce rôle hybride semble prendre de l’ampleur. Paris n’a plus qu’à attendre dimanche pour découvrir le pari audacieux d’Enrique.

