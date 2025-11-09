ASSE : Énorme coup dur en vue pour Saint-Étienne !

Victoire importante mais soirée amère pour l’ASSE. Malgré un splendide succès face à Troyes (3-2), les Verts pourraient perdre deux éléments clés de leur animation offensive. Eirik Horneland, encore en phase de construction, voit son trio magique vaciller.

Troyes – ASSE : La victoire pour Saint-Etienne, oui… mais à quel prix ?

L’AS Saint-Étienne respire à nouveau. Trois buts, de l’intensité, une victoire autoritaire : les Verts ont repris des couleurs lors de ce déplacement à Troyes avec un succès 3-2. Mais une ombre a glissé sur l’euphorie du succès. En effet, deux hommes ont quitté la pelouse blessés : Joshua Duffus et Irvin Cardona, moteurs de cette renaissance offensive. En conférence de presse, Eirik Horneland n’a pas tenté de masquer son inquiétude.

« Ça va être difficile pour nous de réaligner ce trio offensif prochainement. Joshua Duffus s’est fait mal aux ischios il me semble. Irvin Cardona, lui, a eu mal sur le tacle qu’il a subi à la cheville », a-t-il lancé. L’ambiance est retombée aussi vite qu’elle était montée. Ces deux joueurs symbolisent depuis quelques semaines une équipe stéphanoise conquérante, verticale, inspirée. Leur perte n’est pas seulement sportive : elle pourrait casser la dynamique du groupe.

Horneland face à un gros casse-tête

Avec ces deux forfaits potentiels, l’entraîneur doit repenser ses plans offensifs. Depuis quelques semaines, Horneland avait trouvé la formule, un équilibre rare entre pragmatisme et audace. Mais la trêve internationale arrive comme une bénédiction… ou une menace. « On va voir ce qu’on va faire », lâche-t-il dépité. Une phrase qui en dit long sur les hésitations du moment. Pas de panique, mais une urgence à trouver des solutions.

Irvin Cardona pourrait également manquer le prochain rassemblement de la sélection maltaise. « On va voir si Cardona pourra partir durant la trêve avec Malte », a fait savoir l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Décevant pour l’attaquant, qui réalise probablement son meilleur début de saison depuis longtemps.

