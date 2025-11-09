Mercato PSG : Contacts confirmés pour un grand buteur !

Le PSG n’a jamais cessé de scruter le mercato des grands attaquants. Et cette fois, c’est l’intéressé lui-même qui brise le silence : Julian Alvarez a confirmé que le Paris SG avait tenté de le recruter l’été dernier.

Mercato PSG : Julian Alvarez, le coup manqué de Campos

À l’été 2024, le PSG cherche désespérément son nouveau buteur après le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos active alors plusieurs pistes, mais un nom revient avec insistance : Julian Alvarez. L’Argentin, brillant mais éclipsé à Manchester City par l’inévitable Erling Haaland, veut davantage de temps de jeu. C’est dans ce contexte que Paris entre dans la danse. Dans un entretien accordé à France Football, Alvarez lâche une bombe.

« Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris », explique-t-il, confirmant que le Paris SG s’était bien positionné sur le dossier. Julian Alvarez ne se cache plus. Interrogé sur l’intérêt du Paris Saint-Germain, il répond sans détour : « C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. »

Transféré à l’Atlético de Madrid pour près de 90 M€ avec bonus, l’international argentin garde cependant la porte entrouverte pour l’avenir : « Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison ». Au Paris Saint-Germain, les pistes se multiplient, mais une certitude demeure : Paris continue de viser très haut. Le nom d’Alvarez restera dans les dossiers.

