Mercato PSG : Enrique annonce le remplaçant d’Achraf Hakimi

Blessé contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Achraf Hakimi ne sera pas de retour dans le groupe du PSG avant 2026. Mais Luis Enrique tient déjà une solution pour remplacer le latéral droit marocain.

PSG : Achraf Hakimi remplacé par un Titi ?

En plus de la défaite à domicile face au Bayern Munich mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Dans un communiqué médical publié le lendemain, le PSG a annoncé que « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. »

D’après plusieurs sources concordantes, l’international marocain va manquer entre six et huit semaines de compétitions. Le staff parisien va donc devoir trouver une solution pour occuper le poste de latéral droit, et depuis plusieurs semaines, le nom d’un Titi revient avec insistance : David Boly.

Âgé de 16 ans, le défenseur français est présenté comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Selon les informations du journal Le Parisien, le natif de Colombes était justement présent à l’entraînement avec le groupe pro de Luis Enrique, qui a confirmé sa présence face à l’Olympique Lyonnais demain soir.

Luis Enrique : « Bien sur qu’il sera dans le groupe pour voyager à Lyon »

Plusieurs médias ont déjà annoncé que le PSG devrait recruter un défenseur polyvalent lors du prochain mercato hivernal. Mais d’ici là, d’autres solutions pourraient être trouvées pour compenser l’indisponibilité d’Achraf Hakimi. L’entraîneur parisien confirme ainsi la présence du jeune David Boly dans le groupe pour affronter l’OL, ce dimanche soir, en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1.

« Il sera dans le groupe, mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités », a déclaré Luis Enrique cet après-midi avant d’ajouter : « c’est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain. » S’il est peu probable de voir David Boly titulaire dimanche soir à Lyon, sa présence dans le groupe est en revanche une confirmation de la confiance qu’il inspire au staff de Luis Enrique.

En attendant, Luis Enrique devra choisir la meilleure option pour remplacer Achraf Hakimi au coup d’envoi les hommes de Paulo Fonseca. Warren Zaïre-Emery semble être la plus sérieuse, mais cela affaiblirait le milieu de terrain, où la fatigue de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz se fait sentir. Senny Mayulu a également dépanné dans ce rôle, tout comme Ilya Zabarnyi.

