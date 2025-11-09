OM : Annonce officielle pour Nayef Aguerd !

Avec la blessure de Nayef Aguerd, l’OM ne pouvait pas imaginer pire scénario après sa victoire convaincante contre Brest (3-0). Alors que le Vélodrome retrouvait le sourire, la soirée s’est assombrie. Le défenseur central a quitté la pelouse à la 79e minute, touché à l’aine. De quoi contraindre le Maroc à prendre une décision.

Coup dur pour l’OM : Nayef Aguerd retourne à l’infirmerie

À peine installé comme cadre du système Robert De Zerbi, Nayef Aguerd voit son élan stoppé. La blessure ? Une pubalgie tenace, déjà présente, mais qui s’est aggravée en plein match. Le technicien italien, très clair en conférence de presse, n’a pas voulu se cacher derrière la victoire. « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé », avait-il indiqué.

« Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu », a ajouté un De Zerbi dépité. Le technicien italien, pourtant rarement alarmiste, a laissé transparaître une vraie inquiétude. Pour l’Olympique de Marseille, cette blessure tombe au pire moment : un calendrier infernal avec championnat, Ligue des Champions et objectifs élevés.

Le Maroc tient déjà son remplaçant pour Aguerd

La blessure dépasse le cadre marseillais et touche désormais la sélection marocaine. Si aucune durée d’indisponibilité n’a été officiellement communiquée, De Zerbi a lâché une bombe concernant la participation du défenseur à la prochaine CAN avec la sélection du Maroc. « Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer », a-t-il déclaré.

« C’est un mois décisif pour la Ligue des Champions. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement », avait poursuivi l’entraîneur marseillais. Pour Walid Regragui, l’urgence est déjà actée. Afin de sécuriser son groupe, le sélectionneur a pris une décision forte. Sans attendre les résultats des examens médicaux, Regragui a convoqué un nouveau défenseur central.

Il s’agit de Abdelhamid Aït Boudlal, 19 ans, propriété du Stade Rennais et actuellement prêté à Amiens. Un message clair : le Maroc se prépare à l’éventualité d’un forfait d’Aguerd. L’OM espère récupérer rapidement son roc défensif. Marseille a gagné samedi, mais a peut-être perdu beaucoup plus que trois points.

