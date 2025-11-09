INFO OM : Catastrophe confirmée pour Aguerd, De Zerbi accusé

Sorti sur blessure samedi face au Stade Brestois, le défenseur de l’OM, Nayef Aguerd, inquiète pour la suite de la saison et la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une situation qui place Roberto De Zerbi dans le viseur de la presse marocaine.

Nayef Aguerd « souffre d’une pubalgie »

Coup dur pour l’Olympique de Marseille et le Maroc. Alors que l’Olympique de Marseille venait à s’imposer largement face au Stade Brestois (3-0) ce samedi après-midi et détrônait provisoirement en tête de la Ligue 1, la sortie sur blessure de Nayef Aguerd à la 79e minute a semé l’inquiétude au Vélodrome.

Préservé lors du déplacement à Auxerre le week-end dernier, le défenseur central de 29 ans a ressenti une vive douleur à la cuisse. Remplacé par CJ Egan-Riley après avoir déjà serré les dents contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions mercredi passé, l’international marocain inquiète désormais Roberto De Zerbi et son staff.

« C’est la mauvaise nouvelle de la journée », a notamment expliqué l’entraîneur marseillais en conférence d’après-match. « Il souffre d’une pubalgie, il a senti aujourd’hui que cela s’est aggravé. Il doit faire des examens, mais je pense qu’il est nécessaire qu’il s’arrête un petit peu. Sinon, cela risque d’empirer et il pourrait rater la CAN, les mois de janvier-février qui sont cruciaux, avec des moments décisifs pour la Ligue des Champions », a ajouté Roberto De Zerbi. Un premier diagnostic qui a soulevé le courroux de la presse marocaine, qui n’a pas tardé à accuser le technicien italien pour cette blessure.

De Zerbi a « surexploité » Nayef Aguerd

Cette saison, Nayef Aguerd a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues. Son indisponibilité constitue donc un véritable coup dur pour l’OM, mais également pour le Maroc qui reçoit la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Déjà affectés par la blessure à la cheville d’Achraf Hakimi, incertain pour le tournoi, les Lions de l’Atlas pourraient aussi être privés d’Aguerd pour cette compétition continentale. Logiquement, l’OM et son coach Roberto De Zerbi, désignés coupables de l’aggravation de la pubalgie de l’ancien défenseur de West Ham, se retrouvent forcément pointé du doigt.

« Aguerd a déjà eu une alerte avant le match contre Auxerre, a serré les dents contre l’Atalanta et maintenant doit sortir contre Brest. À force de surexploiter ce joueur, au-delà de compromettre sa CAN, l’OM prend le risque de perdre un joueur indispensable sur une longue période… », a réagi le journaliste Said Amdaa sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Nayef Aguerd a été convoqué par Walid Regragui pour ce rassemblement de novembre, mais il devrait déclarer forfait pour disputer les matches amicaux face au Mozambique (14 novembre) et contre l’Ouganda (18 novembre).

