OL : Jorge Maciel fracasse le PSG et l’arbitrage en Ligue 1

L’OL a craqué dans les dernières minutes face au PSG et Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a totalement explosé en conférence de presse. Excédé par l’arbitrage, il a livré une tirade incendiaire, tout en accusant une injustice répétée contre son club mais aussi dans tout le championnat.

OL – PSG : Lyon se sent volé, la frustration éclate

Le Groupama Stadium avait des airs de soirée européenne. L’OL avait tout : l’intensité, le plan de jeu, l’envie de faire tomber le PSG. Pendant 90 minutes, les Gones ont regardé les Parisiens dans les yeux, avant de céder dans les derniers instants. Une défaite douloureuse, tant le contenu fut convaincant. Problème : du côté lyonnais, on estime que le résultat n’a pas grand-chose à voir avec le football.

En zone mixte, les mines sont fermées, la tension palpable. L’adjoint Jorge Maciel ne retient plus rien. « On a contrôlé le match, mais on prend trois buts. On est frustrés. C’est un mélange fierté et orgueil. On a montré qu’on pouvait rivaliser contre tout le monde », lance-t-il, la voix encore chargée d’émotion. Puis, le ton change, devient plus dur, incisif. Maciel attaque frontalement l’arbitrage.

Un coup de gueule virulent de Maciel contre l’arbitrage en Ligue 1

Le Portugais parle pendant plusieurs minutes, sans filtre. « Il faut avoir une réflexion en France. Les mêmes erreurs se reproduisent chaque semaine. C’était aujourd’hui ici, tout à l’heure à Strasbourg, hier à Monaco. Il faut savoir avec quelles règles on peut jouer », dénonce-t-il. Un coup de projecteur brutal sur ce qu’il considère comme un problème général.

Puis vient la métaphore choc : « C’est comme quand tu rentres chez toi, que tu travailles pour faire vivre ta famille mais quand il y a un mec plus riche qui t’enlève les choses, tu te dis que ce n’est pas juste ». Sans jamais citer le PSG, tout le monde a compris. Maciel détaille les actions litigieuses : « Première situation, faute sur Ghezzal. Deuxième but du PSG, on ne peut pas discuter. Tagliafico met le poteau : pénalty clair et carton rouge. Main dans la surface. Ça fait trop ». Et le verdict tombe : « Il faut être exigeant pour que les équipes jouent avec la même règle ».

Au-delà du coup de gueule, Maciel interroge l’ensemble du système : « On a un grand championnat. Le produit est bon. Mais il n’y a pas de remise en question chez les arbitres. » Une critique frontale, rare à ce niveau. Une chose est sûre : Lyon a perdu un match, mais lancé un débat qui risque de secouer toute la Ligue 1.

