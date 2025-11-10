PSG : Lucas Chevalier dans la tempête !

Le Parc des Princes gronde, les réseaux sociaux s’enflamment, et Lucas Chevalier traverse l’une des périodes les plus compliquées de sa jeune carrière. Au PSG, où l’exigence est permanente, le moindre faux pas devient une tempête médiatique. Et en ce moment, Chevalier est en plein cœur de l’orage.

PSG : Chevalier, une pression devenue insoutenable

Dimanche soir, à Décines, Lucas Chevalier a encore vécu une soirée cauchemardesque face à l’Olympique Lyonnais. Deux buts encaissés, une fébrilité palpable et surtout un flot de critiques inédit sur les réseaux sociaux. Sur X, certains supporters ont dégainé la sulfateuse verbale : « Lucas Chevalier est le gardien le plus nul de l’histoire du PSG », « Vendre Gianluigi Donnarumma a été la pire erreur du PSG » ou encore « Lucas Chevalier, ça va devenir difficile de défendre », peut-on lire.

Des mots durs, brutaux, qui montrent combien la patience est une denrée rare dans la capitale. Recruté l’été dernier pour 55 M€, l’ancien Lillois était censé incarner le futur. Pour le moment, il incarne surtout l’incertitude.

L’ombre encombrante de Donnarumma

Le poids de la comparaison avec Gianluigi Donnarumma est écrasant. L’Italien, couronné « meilleur portier de l’année » lors du Ballon d’Or, s’éclate désormais à Manchester City. Le PSG, lui, doit défendre son choix et protéger un gardien en perte de confiance. Dans le vestiaire, les cadres prennent leur rôle très au sérieux. Luis Enrique a tenu à recadrer les critiques en conférence de presse.

« L’erreur ne vient pas du gardien. Ce sont les joueurs qui forment la dernière ligne défensive. Ils doivent courir derrière si besoin », a-t-il déclaré. Lucas Hernandez a enfoncé le clou en zone mixte : « Je pense que ce n’est pas la faute de Lucas mais de nous, les défenseurs, sur l’alignement », a-t-il dit. Le message est clair : pas question de laisser Chevalier seul face à la tempête.

Une presse impitoyable pour Lucas Chevalier et le Paris SG

Si le vestiaire soutient son gardien, la presse, elle, ne lui fait aucun cadeau. L’Équipe lui a attribué un 4/10, soulignant qu’il « a peiné à s’imposer dans ses sorties ». Le Parisien évoque un « nouveau match inabouti », en regrettant son manque « d’autorité dans la surface ». Eurosport, de son côté, parle d’un « match neutre », trop neutre pour un gardien censé porter un club comme le PSG.

En interne, un autre danger guette : Matvey Safonov, remplaçant aux dents longues, aurait déjà brandi la menace d’un départ s’il ne retrouve pas du temps de jeu. Chevalier n’a plus le choix : il doit réussir un match référence, et vite. À Paris, la patience est un luxe. Et le temps, lui, ne se rattrape jamais.

