Mercato OM : Quatre départs programmés à Marseille !

Les dirigeants de l’OM tentent de se séparer de quatre indésirables lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Quatre joueurs poussés vers la sortie cet hiver !

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, la direction de l’OM poursuit son grand ménage. Quatre joueurs placés au loft l’été dernier sont toujours invités à se trouver une porte de sortie. Lors du précédent mercato, l’OM avait établi une première liste de six lofteurs, parmi lesquels Bamo Meïté, Azzedine Ounahi ou encore Faris Moumbagna. De ce groupe initial, seul Ruben Blanco est resté à Marseille. Au fil de l’été, trois autres joueurs ont rejoint le loft sans pour autant quitter la cité phocéenne : Neal Maupay, Pol Lirola et Ulisses Garcia.

Selon L’Équipe, ces quatre joueurs demeurent sur la liste des départs prioritaires à quelques jours de l’ouverture du marché d’hiver, malgré quelques apparitions en première partie de saison. Le quotidien sportif a dressé un état des lieux de leur situation. Ruben Blanco, 30 ans, n’a disputé la moindre minute cette saison. Le gardien espagnol semble avoir totalement disparu des radars et ne s’entraînerait plus réellement avec le groupe professionnel. En fin de contrat en juin prochain, son avenir à l’OM paraît désormais scellé.

Neal Maupay a récemment refait surface en Coupe de France, titularisé à la pointe de l’attaque face à Bourg-en-Bresse. Profitant des absences de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Amine Gouiri, il a été préféré au jeune Robinio Vaz. Il s’agissait seulement de son deuxième match avec l’équipe première cette saison, après une rencontre avec la réserve. Insuffisant toutefois pour remettre en cause son statut de quatrième option au poste d’avant-centre.

Quant à Pol Lirola et Ulisses Garcia, utilisés à de rares occasions pour pallier des absences en défense, ils restent cantonnés à un rôle secondaire. L’OM va donc s’activer pour leur trouver une issue durant le mercato hivernal.

