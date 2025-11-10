Mercato PSG : Accord conclu pour Monga ?

La pépite anglaise, Jérémy Monga est sur la short-list des dirigeants du PSG en vue du prochain mercato hivernal. Luis Campos pourrait réussir le coup dans les prochaines semaines.

La direction du PSG avance ses pions pour attirer un jeune talent venu d’Angleterre. Sous l’impulsion du coach Luis Enrique, le club parisien déniche de jeunes joueurs en pleine forme. D’après TBR Football, les dirigeants du PSG suivraient de près Jérémy Monga, ailier gauche de 16 ans, sous contrat avec Leicester City.

Né à Coventry, Monga montre déjà qu’il peut évoluer dans un club de haut niveau. Le jeune crack a déjà a intégré le groupe professionnel et compte douze apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Son bilan est bon. Un but, une passe décisive, et un style qui attire les regards des plus grands.

Outre Paris, le Real Madrid et Manchester City seraient aussi chauds pour s’attacher les services de Jérémy Monga. Preuve que le jeune Fox ne laisse personne indifférent. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos envisage de passer à l’attaque lors du mercato hivernal. Aucune offre n’est envoyée aux dirigeants anglais pour le moment. L’ailier anglais vaut 8 millions d’euros selon Transfertmarkt.

