Stade Rennais : Habib Beye lâche un super crack !

Une bonne nouvelle tombe pour Abdelhamid Aït Boudlal. Le jeune crack du Stade Rennais s’envole au Maroc pendant cette trêve internationale.

Le Stade Rennais se porte bien et ses pépites attisent les convoitises. Un jeune crack de l’équipe bretonne est convoqué en sélection après ses solides performances depuis le début de la saison. Il s’agit d’Abdelhamid Aït Boudlal. En quelques semaines, le Lionceau de l’Atlas s’est imposé à Rennes. Et voilà que le Maroc s’en empare.

Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection nationale. Le technicien de l’équipe, Walid Regragui l’a retenu après la rechute de Nayef Aguerd. Ce dernier a contracté une nouvelle blessure et ne pourra pas répondre à l’appel de son sélectionneur. Abdelhamid Aït Boudlal va donc disputer les deux matchs de novembre face à l’Ouganda et au Mozambique. Deux chocs avant la CAN 2025.

Cinq matchs de Ligue 1 ont suffi. Cinq apparitions pour convaincre. Né à Marrakech, formé à l’Académie Mohamed VI, Aït Boudlal a débarqué en Bretagne l’été dernier, après son passage à Amiens où il a goûté au monde pro. Sa première en Ligue 1, contre l’OM, s’est mal terminée notamment une exclusion après une demi-heure. Mais après cet épisode, il a redressé la barre. Il comble les attentes de Habib Beye.

